Az olcsón árusított szlovák tej miatt tejtermelők tüntettek a Penny Market Kft. alsónémedi logisztikai központjánál, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által támogatott demonstráción. A Penny Market a múlt héten 14 forintos, azonnali árcsökkentéssel 135 forintos áron dobott piacra egy szlovákiai import UHT tejet.

Győrffy Balázs fideszes képviselő, a NAK elnöke kilátásba helyezte, hogy akár egy médiakampányt is indítanak, hogy a vásárlókat eltanácsolják az áruházlánctól.

© MTI / Illyés Tibor

Jakab István, a Magosz elnöke, szintén fideszes parlamenti képviselő pedig arról beszélt, hogy az EU más tagállamaiból azért hozzák be az ott felhalmozódó felesleget, „hogy szétverjék a magyar piacot”. Amennyiben a Penny Market továbbra is ezt a magatartást fogja folytatni, arra fogják kérni a vásárlókat, hogy be se tegyék a lábukat ezekbe az üzletekbe.