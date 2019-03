Túl olcsón, 135 forintos áron tett a polcaira UHT tejet a Penny üzletlánc, emiatt kér vizsgálatot a Tej Terméktanács - tudta meg a napi.hu. Az ágazati szakmai szervezet szerint ugyanis még Szlovákiából sem lehet ennyire olcsón beszerezni úgy a tejet, hogy azt még csomagolás és szállítás után, ilyen olcsón rakják a polcokra.

A szakmai szervezet számolt, szerintük a 135 forintos tej nettó ára 128 forint, ennyiért nem lehet jó minőségű tejet értékesíteni a magyar árviszonyok között. A hazai felvásárlási ár 100 forint, Szlovákiában ennél magasabb. Az alapanyag mellett a csomagolásnak, szállításnak is vannak költségei, ezért tartják irreálisan alacsonynak a Penny árait.

Az idén januártól terjesztették ki a nyers tej után az UHT tejekre is az öt százalékos áfát. A lap a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatóját is megkereste, Harcz Zoltán azt mondta, hogy nem csak a tisztességtelen árat vizsgáltatnák meg, hanem a tej beltartalmát is.

Az üzletlánc viszont azt válaszolta a napi.hu megkeresésére, hogy a magyar piacról nem tudta azt a mennyiséget beszerezni, amellyel ki tudta volna elégíteni a boltjai igényeit, ezért kellett importtal pótolni a beszerzéseit. A Penny azt is közölte, hogy 11 terméke magyar nyerstej alapú, egy termékük származik importból. Azt nem árulták el a lapnak, hogy mennyiért vásárolták a most polcokra került, olcsón árult termékeket, de azt igen, hogy minden jogszabályt betartottak.