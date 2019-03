Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e35b1c4f-addd-4326-bd11-36d26beb082e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Galícia egyes részein akár 29 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, Portugália egyes részein pedig 28 fok is lehet. ","shortLead":"Galícia egyes részein akár 29 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, Portugália egyes részein pedig 28 fok is lehet. ","id":"20190327_Olyan_meleg_van_hogy_erdotuzek_pusztitanak_Portugaliaban_es_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35b1c4f-addd-4326-bd11-36d26beb082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62ae8-2862-4c2c-ba14-f6861ae82410","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Olyan_meleg_van_hogy_erdotuzek_pusztitanak_Portugaliaban_es_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. március. 27. 21:55","title":"Olyan meleg van, hogy erdőtüzek pusztítanak Portugáliában és Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi, de ők is. ","shortLead":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi...","id":"20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95da31ed-8cea-484c-8cc0-4f2cef0687f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","timestamp":"2019. március. 28. 17:03","title":"Elmondták a meteorológusok, hogy a nyári vagy a téli időszámítással járunk-e a jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4 EKG-funkcióját az Apple. ","shortLead":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4...","id":"20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee38eae-c9dc-4570-a6ce-bf14ab21d730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Magyarországon is működik már az új Apple Watch EKG-s funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal összehangolták\". ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal...","id":"20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bebd5c-7932-4dc3-83a7-446090cfeb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 06:07","title":"Két hónapon belül vádemelés jöhet a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a második haláleset a héten.","shortLead":"Már a második haláleset a héten.","id":"20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77fef1-aaaa-48bf-8a1d-d693cdbcd1c7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","timestamp":"2019. március. 29. 09:48","title":"A Grand Canyonba zuhant egy turista fotózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eebab4-5468-41df-a631-06e0e2905301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brutális képsorok a délszláv háborúról, a magyar bankrendszer veszélyei, Diósgyőr drámája – többek között ezek a témák szerepeltek a Drót című műsor első adásában. A legendás tévés hírháttér-műsort tette most újra nyilvánossá a Blinken OSA Archívum.","shortLead":"Brutális képsorok a délszláv háborúról, a magyar bankrendszer veszélyei, Diósgyőr drámája – többek között ezek a témák...","id":"20190329_Orban_Viktor_25_eve_ezelott_megszolalt_Balo_Gyorgy_televizios_szamizdataban_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0eebab4-5468-41df-a631-06e0e2905301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20a0a7d-4da4-4ed6-b355-7a1aeae6d979","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Orban_Viktor_25_eve_ezelott_megszolalt_Balo_Gyorgy_televizios_szamizdataban_video","timestamp":"2019. március. 29. 14:11","title":"Orbán Viktor 25 éve megszólalt Baló Györgynek a \"Soros-tévében\" (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós szerint Karácsony járna rosszul azzal, ha kiállna vele vitázni, Karácsony szerint ez \"fideszes tempó\". ","shortLead":"Tarlós szerint Karácsony járna rosszul azzal, ha kiállna vele vitázni, Karácsony szerint ez \"fideszes tempó\". ","id":"20190329_Tarlos_nem_fog_vitazni_Karacsonnyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03fe0ee-d78e-4680-a20c-1e09c509f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Tarlos_nem_fog_vitazni_Karacsonnyal","timestamp":"2019. március. 29. 15:12","title":"Tarlós nem fog vitázni Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]