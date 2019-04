Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","shortLead":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","id":"20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da270834-2049-41ae-a597-7e51eff3efa0","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. április. 08. 15:56","title":"Dühös nyílt levelet írtak a budaörsi tanárok Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án lép fel az A38 Hajón.



","shortLead":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án...","id":"20190408_Jon_Chelou","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb67bbd-ea75-473d-9966-de251192c3dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Jon_Chelou","timestamp":"2019. április. 08. 17:17","title":"Jön Chelou","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt vevő húsztagú testületből távozók kritikájára. A tudós testület egyik tagja szerint pedig szokatlan, hogy a politika megjelenik a tudományos vitákban.","shortLead":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt...","id":"20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a09fe26-813b-4fca-b025-70d223b657e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","timestamp":"2019. április. 09. 09:05","title":"Reagált a szegedi lézerközpont a kutatók lemondására: nem szakmai okok miatt távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Sky Newsnak.\r

\r

","shortLead":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért...","id":"20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bc537a-cd84-4119-b718-1b073ec98a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","timestamp":"2019. április. 08. 12:27","title":"Kovács Zoltán: Magyarország nem egyoldalúan zárta le a határt 2015-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre.



","shortLead":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök...","id":"20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd09c4-5cc3-4c60-999f-9c79535333c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","timestamp":"2019. április. 08. 07:18","title":"Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]