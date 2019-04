Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","shortLead":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","id":"20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26ca94-1550-47ab-8b63-0d8e5bfe5933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","timestamp":"2019. április. 12. 18:22","title":"Nem volt négycsillagos szálloda Zalaegerszegen, épít egyet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","shortLead":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","id":"20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be47198-fbc9-4198-80af-80488232d922","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","timestamp":"2019. április. 12. 17:11","title":"Megható Facebook-posztban köszöntötte takarítónőjét a finn nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény adott el 1838-ban. ","shortLead":"Azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény adott el 1838-ban. ","id":"20190413_A_Georgetown_Egyetem_diakjai_karpotlast_fizetnenek_a_rabszolgak_leszarmazottainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabf6922-5ae6-4214-af00-f5d9242b2608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_A_Georgetown_Egyetem_diakjai_karpotlast_fizetnenek_a_rabszolgak_leszarmazottainak","timestamp":"2019. április. 13. 11:59","title":"A Georgetown Egyetem diákjai kárpótlást fizetnének a rabszolgák leszármazottainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","shortLead":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","id":"20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da478d44-8144-4510-8bbc-d44343994a63","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 09:38","title":"Egyre több szlovák cég települ át Magyarországra a kisebb adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog múlni, hogy a középkategóriában is megjelenjenek az ilyen mobilok. Három új lapkakészletet is bemutatott a gyártó.","shortLead":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog...","id":"20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a96935a-7c3c-406b-8f24-893096d90c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","timestamp":"2019. április. 13. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb, de ütős telefonok, amiken még a legjobb játékok is futnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]