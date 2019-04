Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. Volt hóvihar, tornádó, heves esőzés is.\r

\r

","shortLead":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. Volt hóvihar...","id":"20190415_Hoviharok_halalos_aldozatok_az_USAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391f4813-5e4f-4d16-8471-d9be1f641b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Hoviharok_halalos_aldozatok_az_USAban","timestamp":"2019. április. 15. 06:14","title":"Hóviharok, ítéletidő, halálos áldozatok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden autót ellenőriztek.Az akcióról videó is készült. \r

","shortLead":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden...","id":"20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b8e7f-4e46-404c-98bf-d49ce5ce7a93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","timestamp":"2019. április. 14. 09:34","title":"Lecsaptak éjjel a rendőrök az illegális gyorsulási versenyekre - akciófilmszerű videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó. Egy modellről, amelynek árából akár egy normál személyautót is vásárolhatunk. ","shortLead":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó...","id":"20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f5969-d4a2-45e1-8653-ba9de10e6cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","timestamp":"2019. április. 15. 06:41","title":"Nem gyerekjáték, pedig annak tűnhet ez a pécsi remekmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy \"új, alkalmas polgármester\" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","shortLead":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","id":"20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7e205b-5472-4dad-86b7-5bed300e69b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","timestamp":"2019. április. 14. 10:08","title":"Hamilton győzött Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cad98db-c0f7-4ee7-8abb-c3029d7ed044","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gorillák különleges módon foglalkoznak halott társaikkal – állapította meg egy tudományos kutatás, amely ennek a viselkedés veszélyeire is figyelmeztetett. ","shortLead":"A gorillák különleges módon foglalkoznak halott társaikkal – állapította meg egy tudományos kutatás, amely ennek...","id":"20190413_gorillak_halal_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cad98db-c0f7-4ee7-8abb-c3029d7ed044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c239415-5984-46d4-8396-63708478c694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_gorillak_halal_gyasz","timestamp":"2019. április. 13. 12:03","title":"Szívszorító dolog derült ki a gorillákról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet képviselik. A kutatók eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot arra, honnan származnak ezek a különleges égitestek. A Heidelbergi Egyetem csillagászai azonban választ találhattak a kérdésre.","shortLead":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet...","id":"20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc93706e-8b89-44b0-a99d-70a7c49626b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","timestamp":"2019. április. 13. 18:03","title":"Megfejthették az űrben keringő barna törpék rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]