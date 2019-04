– Ez az első eresztés, higgyen nekem, ez igazi sonka! – győzködi a hentes a vásárlót egy fővárosi piacon. A pultban fürtökben lógnak a sonkák, van hagyományos, gyorspácolt, füstölt, kötözött és szívsonka. – Azt szeretik, ami hagyományosan van elkészítve, csak sót és hideg füstöt kapott – mondja egy másik. A hagyományos kötözött sonkának és tarjának 3500 forint kilója, a gyorspácolt olcsóbb, 2800 forintba kerül egy kiló.

© Fazekas István

Szívsonkát 3000 forintért lehet venni kilónként, a boltosok szerint a vevők "ezt is szeretik, mert olyan, mint a parasztsonka, és nincs benne csont". "Múlt héten vittek mindent, mint az őrültek, most azt mondom, nyugtával dicsérd a napot" – álldogál egymagában a pult mögött a sarki húsos. Szerinte a "nagy roham" még hátravan, "most csak csipegetik, nézegetik".

"Egyértelmű, hogy ez a hét nagyon erős lesz" – állítja az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György szerint már a hétvégén is nagy volt a roham a boltokban, de a csúcs csütörtökre várható.

Akinek ekkor sem sikerül bevásárolnia, mehet szombaton is,

ekkor ugyanis kinyitnak a boltok, a nagyok és a bevásárlóközpontok biztosan, a kisebb iparcikk-kereskedések már nem biztos, "nekik nem valószínű, hogy megéri".

© Fazekas István

Az emberek ilyenkor élelmiszerre és játékra költenek a legtöbbet. Vámos György a hvg.hu-nak azt mondta, januárhoz és februárhoz képest márciusban és áprilisban bő 100 milliárd forinttal költünk többet, ezen belül 50-60 milliárd élelmiszerre megy el. A legnépszerűbb a sonka, a tojás, a torma és a szezonális zöldségek.

A piacon óriási a szórás a zöldségek árai között: egy csomag retek kapható 98 forintért, de 200-ért is. 200 forintot kérnek az újhagyma csomagjáért, 220-at egy fej salátáért. Ennél jobban csak a tojások áraiba lehet belegabalyodni: találtunk olyan árust, aki 13 forintért adta a tojás darabját. Kérdésünkre, hogy miért ilyen olcsó, csak annyit mondott, "mert kicsi". És a legalacsonyabb ár nem is a 13 forint: ha valaki 30 darabot vesz ebből a pöttömnyi tojásból, elviheti darabját 11,5 forintért.

© Pixabay / Pezibear

Körkép

A nagyobb bevásárlóközpontok már korábban közölték, milyen forgalmuk lehet húsvétkor.

Az Auchan Magyarország arra számít, hogy húsvétkor a 10 százalékot is meghaladja majd a forgalom növekedése az előző év azonos időszakához képest, a márciusinál pedig akár 30 százalékkal is nagyobb lehet a bővülés. A legtöbbet tojásból adnak el, csaknem 2 millió darabot. Most a legolcsóbb tojás 48 forintba kerül az Auchanban, az ünnep előtt azonban még lemegy az ára 28 forintra. Ami a sonkát illeti, a füstölt, főtt, kötözött lapocka kilóját 875 forintért hirdetik, és úgy számolnak, hogy most adják el éves sonkaforgalmuk 20 százalékát. Húsvéti kalácsot is lehet venni, darabját 298 forintért. Kalácsokból, tortákból és süteményekből ilyenkor negyedével több fogy, mint az év többi részében. Az üzletláncnál arra számítanak, hogy csokitojásból 2019-ben több mint 1,1 milliót, egyéb csokifigurából pedig 800 ezret adnak el. A legolcsóbb csokitojás 45 forint, a legdrágább csokinyúl 999. © AFP / DPA / Patrick Pleul

A Spar tájékoztatása szerint húsvét hetében akár 50 százalékkal is nőhet a boltokban a forgalom egy átlagos héthez képest. Sonkából például idén akár 200 tonnánál is többet adhatnak el. A füstölt kötözött lapockát egyébként 990 forintért kínálják kilónként. Édességből is sok fogy, a csokinyulak és -tojások mellett a többi édesség forgalma is 20 százalékot meghaladóan nő az ünnep idején. Tojásból kétszer annyi fogy, mint máskor, darabja itt is 28 forint.

A CBA-nál az a tapasztalat, hogy húsvétkor többet adnak el a hagyományos érlelésű húsokból és a magas kakaótartalmú csokoládéfigurákból. A Pick Békebeli füstölt kötözött lapocka kilója például 2390 forint. Ilyenkor a tojás, a zöldség, a gyümölcs és a szeszes ital is jól fogy.

A Tescóban a forgalom másfélszerese az átlagosnak ezekben a napokban. Friss és füstölt árut is vesznek, utóbbinál az éves forgalom fele húsvétkor megy el. A pékárunál ez az arány 20-25 százalék. A vállalat arra számít, hogy az ünnep idején nagyjából 4 millió darab figurás édességet és 15-16 millió tojást sikerül eladni. Csokitojást egyébként átlagosan 199 forintért lehet a Tescóban venni, húsvéti kalácsból is van választék: 99 forintos a legolcsóbb, 399 a legdrágább. A 140 grammos, kisüveges tormáért 125 forintot kérnek, a tojás darabja most 44 forint, a sonka kilója pedig 2590.

Az Aldinál is harmadannyival több pénzt hagynak húsvétkor a pénztáraknál, mint egy átlagos héten. Kalácsból több tíz tonnát, tojásból több milliót, sonkából csaknem 100 tonnát adhatnak el. Egy kiló sonkát itt 2199 forintért találtunk, a tojás darabja 50 forint, tormát 169, kalácsot pedig 199 forintért kapni.

A Lidl a húsvéti kalács mellett diós és mákos bejglit is kínál, darabját 499 forintért. A torma itt 119, a tojás 28, a lapocka 879 forint.

Kár a karácsonnyal összehasonlítani

Ha a KSH oldalán megnézzük, hogyan alakultak az árak márciusban, azt találjuk, hogy a burgonya kilója 279 forint, a paradicsomé 855, a liszté 160, a kristálycukoré 206, az almáé 268 volt. Egy liter étolaj 488 forintba, míg egy tojás átlagosan 40,3 forintba került. Utóbbi ára – az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint – 20 százalékkal csökkent év elején, az első 12 hétben a tavalyi azonos időszakhoz képest. M-es és L-es méretű tojásokról van szó, amelyek átlagos ára 25,03 forint volt 2019 elején.

Húsvétkor több ezer forintot költenek az emberek ajándékokra is, a játékboltok ilyenkor söprik be éves forgalmuk 12 százalékát. A Regio Játékkereskedelmi Kft. felméréséből az is kiderült, hogy a magyar szülők egyharmada 5 ezer forint felett, egynegyede 3-5 ezer, egyötöde 2-3 ezer forintot költ gyermeke húsvéti ajándékára idén, közel sem annyit, mint karácsonykor.