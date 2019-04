Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU Budapesten maradásának kérdését is – ez a Fidesznek életbevágó. A két egyetem május 7-én folytatja a tárgyalásokat.\r

\r

","shortLead":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU...","id":"20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0ecf6-165f-41e6-bc11-e33af0c69bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","timestamp":"2019. április. 12. 14:57","title":"Fellélegezhet Orbán, közel a megegyezéshez a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás állandó \"vastartalékot\" nyers kávébabból.","shortLead":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás...","id":"20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46874fe-2212-4ee9-82fa-2bb24836ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","timestamp":"2019. április. 11. 19:36","title":"Nem halmozná tovább a kávét Svájc, mert nem létfontosságú a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három hónaposra tervezett élettartamánál hosszabban dolgozik a Hold sötét oldalán a Jáde Nyúl 2 kínai holdjáró, amely április 9-én ismét munkába állt több napig tartó alvó állapotot követően - közölte kedden a kínai űrkutatási hivatal.","shortLead":"Három hónaposra tervezett élettartamánál hosszabban dolgozik a Hold sötét oldalán a Jáde Nyúl 2 kínai holdjáró, amely...","id":"20190412_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_hold_sotet_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18582b99-3475-4ed4-b3bd-163240a5edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_hold_sotet_oldala","timestamp":"2019. április. 12. 18:03","title":"Kínának úgy megtetszett a Hold sötét oldala, hogy maradnak még egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","shortLead":"A megbízható információiról ismert Ishan Agarwal ezúttal a OnePlus 7 kapcsán szolgált érdekes információval és képekkel.","id":"20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19320844-9670-4f4c-8622-19384df784b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oneplus_7oneplus_7_pro_oneplus_7_pro_5g_kiszivargott_fotok_ishan_agarwal","timestamp":"2019. április. 11. 18:33","title":"Fotó: Valódi képeken a OnePlus érkező csúcsmobiljai, három is lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium és a rendőrség is egyetért Székely László ombudsman javaslataival. ","shortLead":"A Belügyminisztérium és a rendőrség is egyetért Székely László ombudsman javaslataival. ","id":"20190411_Jogszabalymodositassal_rendezodhet_a_korhazbol_onkenyesen_tavozo_betegek_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff74e14-21fe-492e-bfea-a9ab09863d27","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Jogszabalymodositassal_rendezodhet_a_korhazbol_onkenyesen_tavozo_betegek_helyzete","timestamp":"2019. április. 11. 14:10","title":"Jogszabály-módosítással rendeződhet a kórházból önkényesen távozó betegek helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","shortLead":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","id":"20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7282860-7945-4e77-b100-97375dab0f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","timestamp":"2019. április. 12. 14:23","title":"Mint a régi szép időkben: az OTP-vezér szerint egy nagybank is elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is felbukkannak a listán.","shortLead":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is...","id":"20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d453d15-cd03-4f28-a9d3-52132dc3a385","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 15:45","title":"Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV egy szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","shortLead":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","id":"20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be47198-fbc9-4198-80af-80488232d922","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","timestamp":"2019. április. 12. 17:11","title":"Megható Facebook-posztban köszöntötte takarítónőjét a finn nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]