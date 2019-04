Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek. De van ahol a méret is számít, és előfordul, hogy botrányt okoz a tojásgyűjtés.

\r

Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek...","id":"20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=938b1214-e746-4e6a-b3a9-ba02e5020bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b7ea64-78b7-4c3a-a681-028738396bfb","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","timestamp":"2019. április. 16. 15:50","title":"Minden a tojások körül forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","shortLead":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","id":"20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89307f-2dc6-4af4-a596-e148df6f3fbf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","timestamp":"2019. április. 16. 12:17","title":"Az 50-55 éveseket figyelmeztetik: most nézzék át a papírjaikat, ne legyen baj a nyugdíjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","shortLead":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","id":"20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98218051-3bfc-42df-9fcc-57356901c6cc","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","timestamp":"2019. április. 17. 10:40","title":"Szokatlan kéréssel fordultak a Bosszúállók rendezői a rajongókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart építeni.","shortLead":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart...","id":"20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5483a3b-160d-4586-8aa4-cb66b685d495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","timestamp":"2019. április. 16. 11:03","title":"Uránt vett a neten a 16 éves fiú, most azzal vádolják, hogy nukleáris fegyvert akart készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X” jellel ellátott területre. Csak itt nem ez a feladat.","shortLead":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X”...","id":"20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddbf3a6-bd11-41bf-905c-fda908528018","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","timestamp":"2019. április. 17. 12:23","title":"Parkolásból ez az autós nem okosabb, mint egy ötödikes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]