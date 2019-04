Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7012ea6a-3e7c-4ac0-90e1-6674def1d3ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ukrajnai bizonytalanságok miatt már az idén leszállítják a jövőre szükséges gáz egy részét Magyarországnak.","shortLead":"Az ukrajnai bizonytalanságok miatt már az idén leszállítják a jövőre szükséges gáz egy részét Magyarországnak.","id":"20190418_A_Gazprom_vezeret_fogadta_Szijjarto_Peter_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7012ea6a-3e7c-4ac0-90e1-6674def1d3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a24648-a6d1-47d3-97cd-9b1b69d03603","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_A_Gazprom_vezeret_fogadta_Szijjarto_Peter_Budapesten","timestamp":"2019. április. 18. 06:01","title":"A Gazprom vezérét fogadta Szijjártó Péter Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos pontjáról vették tűz alá az ecuadori állami honlapokat.","shortLead":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos...","id":"20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26d3bf-aa4a-49de-9132-926719c4a858","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","timestamp":"2019. április. 16. 18:33","title":"40 millió kibertámadás érte Ecuadort, mióta kiadták a WikiLeaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből eltarthatná a családját. ","shortLead":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből...","id":"20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf64d7-685f-4566-8c1b-4598c7b29f18","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","timestamp":"2019. április. 18. 12:14","title":"Elhagyja az országot az \"Ágyat az anyukának\"-akciót szervező sárbogárdi apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bejelentették a Szakképzés 4.0-t. ","shortLead":"Bejelentették a Szakképzés 4.0-t. ","id":"20190417_Oteves_technikumok_lesznek_a_szakgimnaziumokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb2bafc-e5b1-4760-bb82-366c1e00690a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Oteves_technikumok_lesznek_a_szakgimnaziumokbol","timestamp":"2019. április. 17. 12:49","title":"Ötéves technikumok lesznek a szakgimnáziumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendszámú kisbusz tulajdonosa az M7-esen balesetezett, amelynek során felcsavarodott a szalagkorlátra, a tűzoltók szabadították ki. Ezután a vezető visszaült a kisbuszba, és továbbment vele az autópályán.","shortLead":"A román rendszámú kisbusz tulajdonosa az M7-esen balesetezett, amelynek során felcsavarodott a szalagkorlátra...","id":"20190416_Nem_zavarta_a_sofort_hogy_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele_vegigdongetett_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1ff89-fc32-4cef-a33d-9a1e8fb71501","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_zavarta_a_sofort_hogy_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele_vegigdongetett_az_M7esen","timestamp":"2019. április. 16. 21:58","title":"Nem zavarta, hogy leszakadt a kisbusz hátsó fele, végigdöngetett vele az M7-esen - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","shortLead":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","id":"20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f86d4b-c16d-4ce1-a1da-825e7ed326d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","timestamp":"2019. április. 18. 14:20","title":"Leszavazta a Fidesz Karácsony parkolási javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykor MDF-es, 2006 óta fideszes V. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Az egykor MDF-es, 2006 óta fideszes V. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter.","id":"20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcfe820-6f5e-4af8-a3d4-e5818b9a3348","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","timestamp":"2019. április. 18. 10:36","title":"Már a kiemelkedő nemzeti értékeket is miniszteri biztos felügyeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]