A nyugat-franciaországi La-Roche-sur-Yon városában álló Szent Lajos templom helyreállításához – a harangok megmentéséhez, illetve a tűzriasztó rendszer telepítéséhez hétmillió euróra lenne szükség, de a fél évvel ezelőtt indított gyűjtéssel eddig csak alig több mint ezer euró jött össze. A Bonaparte Napóleon által alapított város temploma csak egy a mintegy ötezer olyan franciaországi templom közül, amelynek megmentésére egyelőre nem jut elegendő állami, illetve magánpénz.

A The Guardian című brit lap elemzése szerint a hétfői Notre-Dame tűzvész eredményeként létrejött nemzeti egység rövid életű volt, amit az is bizonyít, hogy a sárgamellényesek, akik hónapok óta tüntetnek Emmanuel Macron francia államfő „gazdagpárti” politikája ellen, ezen a hétvégén is tüntetést rendeznek Párizsban.

„Nagyszerű dolog, hogy a gazdag franciák hatalmas összegeket ajánlottak fel most a Notre-Dame újjáépítésére, azonban nagyon sokakban felmerül a kérdés, ugyanezek a gazdagok miért nem adakoznak, hogy megoldódjanak az olyan társadalmi problémák, mint a szegénység, vagy a hajláktalanság” – idézte a The Guardian Bruno Cautres párizsi politológust. Szerinte a Notre-Dame katasztrófája tovább növelheti a francia társadalom megosztottságát, s ha Macronnak rövid időn belül nem sikerül a maga oldalára állítani a közvéleményt, akkor mandátuma végeztére nagyon népszerűtlenné válik. „Macron forradalmat ígért, amikor hatalomra került és azt mondta, valamennyi francia elnöke lesz. Ami zajlik, az nem forradalom, s azt hiszem ha Macron változtatni akar, már egy kicsit elkésett a cselekvéssel” – magyarázta a politológus.