[{"available":true,"c_guid":"8bb1fa7f-453a-452c-935a-50583e392fb4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Felgyűrődött egy szlovák turistabusz eleje egy oszlopra. ","shortLead":"Felgyűrődött egy szlovák turistabusz eleje egy oszlopra. ","id":"20190419_Oszlopnak_csapodott_egy_turistabusz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb1fa7f-453a-452c-935a-50583e392fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79456b5-b9f9-4298-9e2c-8a9427229eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Oszlopnak_csapodott_egy_turistabusz_Budapesten","timestamp":"2019. április. 19. 15:40","title":"Oszlopnak csapódott egy turistabusz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Orbán legnagyobb szélsőjobbos csodálója a jelek szerint Magyarországon tölti a húsvéti ünnepeket. Egy doboz Kőbányaival. Legalábbis ez derül ki a politikus Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Orbán legnagyobb szélsőjobbos csodálója a jelek szerint Magyarországon...","id":"20190420_Magyarorszagon_tolti_valoszinuleg_a_husvetot_Geert_Wilders_a_holland_szelsojobb_megkopoban_levo_csillaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98f9f9-c95c-47cf-b97f-4d3b7910ead9","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Magyarorszagon_tolti_valoszinuleg_a_husvetot_Geert_Wilders_a_holland_szelsojobb_megkopoban_levo_csillaga","timestamp":"2019. április. 20. 19:22","title":"Magyarországon tölti valószínűleg a húsvétot Geert Wilders, a holland szélsőjobb megkopóban lévő csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","shortLead":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","id":"20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0f2f64-94f0-4a1b-a9b1-297b3e8e0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","timestamp":"2019. április. 19. 14:43","title":"Rosszul lett egy utas a Qatar Airways járatán, a gép Budapesten hajtott végre kényszerleszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap a nagypéntek az országban.","shortLead":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap...","id":"20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f92e53-678f-4958-a083-f6425a2f8e78","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","timestamp":"2019. április. 19. 21:54","title":"A szomszédban már nem munkaszüneti nap a nagypéntek - tiltakoznak az egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de tovább rombolja a még megmaradt jogállami intézményekhez fűződő közbizalmat is. Vélemény.","shortLead":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de...","id":"20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef5a5c0-3140-429a-a2da-b1522efb1b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","timestamp":"2019. április. 20. 14:30","title":"Nehéz-Posony: A hatalom önmaga felett ítél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány játéknak nem volt engedélye, és ez tíz év után derült ki.","shortLead":"Néhány játéknak nem volt engedélye, és ez tíz év után derült ki.","id":"20190419_A_lakok_penzebol_felepult_az_onkormanyzat_lebontotta_a_jatszoteret_Nagykanizsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931a1773-7888-4488-af7a-053306ab8acd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_A_lakok_penzebol_felepult_az_onkormanyzat_lebontotta_a_jatszoteret_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 19. 15:33","title":"A lakók pénzéből felépült, az önkormányzat lebontotta a játszóteret Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]