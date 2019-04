Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek eredményét Vargha Márta biológus ismertette a tudomany.hu-n. ","shortLead":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek...","id":"20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82abb57f-837f-4f6f-9558-ea1682a483b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","timestamp":"2019. április. 25. 12:33","title":"Megnyugodhat, semmi gond a magyar ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","shortLead":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","id":"20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016c608-5b80-4575-a6d6-2bdf5c958f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","timestamp":"2019. április. 26. 14:17","title":"A Honvédkórházban gyógyítanak több sebesült ukrán katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","shortLead":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","id":"20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a1bee-989e-43bc-9ec6-7ad8b96128ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 25. 08:02","title":"Újabb robbanás volt Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott a szemébe. Soron kívül ellátták, pedig a Semmelweis „nem volt a sürgősségi ügyeletre kijelölt fővárosi intézmények között” – írta az intézmény.","shortLead":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott...","id":"20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4a9fab-6ff9-4d03-a6e8-1dafb4dedc54","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Először megvizsgálták a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe, majd mondták, másnap műtik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten tanult énekelni, és világhírű operaénekes lett, miközben egy ritka és halálos betegséggel küzdött.","shortLead":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten...","id":"20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1222deca-6d98-4221-968c-1adc7b52ef25","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Lenyűgöző életpéldát hagyott ránk örökül a magyar származású operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Pécsért Egyesület nem áll be az ötpártiellenzéki jelölt mögé.","shortLead":"A Mindenki Pécsért Egyesület nem áll be az ötpártiellenzéki jelölt mögé.","id":"20190426_Mellar_Tamas_egyesulete_nem_tamogatja_a_pecsi_fideszes_kihivot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309b8c31-0964-4120-9b19-3b6d7d57f5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Mellar_Tamas_egyesulete_nem_tamogatja_a_pecsi_fideszes_kihivot","timestamp":"2019. április. 26. 08:17","title":"Mellár Tamás egyesülete nem támogatja a pécsi fideszes kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","shortLead":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","id":"20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672881c8-08aa-46b7-a248-80cbacf14f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","timestamp":"2019. április. 26. 06:41","title":"Tatánál ismét bebizonyosodott, hogy nyitott sorompónál is jöhet a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]