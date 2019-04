Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztő show-ra számíthatnak a rajongók. ","shortLead":"Elképesztő show-ra számíthatnak a rajongók. ","id":"20190426_Foo_Fighters_Sziget_show_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dff121-4a10-4ef4-bec9-9e38d1d9ecb6","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Foo_Fighters_Sziget_show_koncert","timestamp":"2019. április. 26. 10:58","title":"12 kamionnal érkezik a Foo Fighters a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","shortLead":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","id":"20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda8b38-3cde-499c-9326-580d13441056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Ha rajta van ezen a 49-es listán, most jól jár vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d7ebe-4935-48d5-92b6-9693099cd346","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Kemenesszentmárton határában történt.","shortLead":"A baleset Kemenesszentmárton határában történt.","id":"20190426_baleset_kisteherauto_celldomok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d7ebe-4935-48d5-92b6-9693099cd346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006c7a0e-dd85-4af9-9abe-948b93c10460","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_baleset_kisteherauto_celldomok","timestamp":"2019. április. 26. 08:53","title":"Patakmederbe zuhant egy gázpalackokat szállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van: a pártszövetség a támogatói, adatbázisépítésre is használható íveket EP-választási regisztrációs íveknek állította be, és így kérte az embereket, hogy azokat írják alá. A választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben korábban.","shortLead":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van...","id":"20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e57bd5-c839-4fa0-b892-95d61f2d89a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"Kimondta a Kúria: átverte az embereket a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában valószínűleg összetettebb karaktert fog alakítani, mint a Bridget Jones-filmekben. ","shortLead":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában...","id":"20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362d8659-59b9-414f-bbe1-3545095b781e","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","timestamp":"2019. április. 26. 10:29","title":"Renée Zellweger játszmázik a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet, ahová felépítenék a szerkezetet.","shortLead":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet...","id":"20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bb0c16-6ed7-4bd2-9635-124904536953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","timestamp":"2019. április. 26. 18:03","title":"Kína 10 éven belül megépítené a saját Hold-bázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül használták fel a fotóját.","shortLead":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül...","id":"20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d7207-e761-46a7-a49e-81997e6444ba","keywords":null,"link":"/elet/20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Elmagyarázta az Opera, honnan szerezték a brazil nő fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab773e9-1067-4f2a-9e21-953340d7b472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budaörsnél, a bevásárló áruházaknál, ahol öt sáv van a lehajtóval együtt, gondolta úgy, hogy ez jó ötlet.","shortLead":"Budaörsnél, a bevásárló áruházaknál, ahol öt sáv van a lehajtóval együtt, gondolta úgy, hogy ez jó ötlet.","id":"20190427_autos_video_budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab773e9-1067-4f2a-9e21-953340d7b472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fdadaa-3ca4-4189-856a-4670df35090d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autos_video_budaors","timestamp":"2019. április. 27. 09:22","title":"Simán megállt az M1-es közepén egy autós, mert elszúrta a lehajtót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]