Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","id":"20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa37e56c-2c6b-48e3-b481-7b6a1d974148","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 10:18","title":"Tizenegy évvel ezelőtti gyilkosság miatt emeltek vádat a Dominikán elfogott férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","shortLead":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","id":"20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ffcef-91b4-4474-b5a5-0a92309cc98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","timestamp":"2019. április. 30. 09:33","title":"Nem megy a Samsungnak: hatalmas összeget buktak egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6f09ab-2ac9-44fd-80c9-8721a7c2770d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik fő passzivista szerint közösségi finanszírozásból és a párt kasszájából végezték a munkát, olyan helyekre mentek, amelyekről sok panasz érkezett hozzájuk.","shortLead":"Az egyik fő passzivista szerint közösségi finanszírozásból és a párt kasszájából végezték a munkát, olyan helyekre...","id":"20190429_100_ezer_50_katyu_Pecs_Ketfarku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6f09ab-2ac9-44fd-80c9-8721a7c2770d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e2aec6-3db8-45c0-b6f1-46e1a8881e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_100_ezer_50_katyu_Pecs_Ketfarku","timestamp":"2019. április. 29. 16:19","title":"50 kátyút tüntetett el 100 ezer forintból a Kétfarkú Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a \"kéréssel\" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét.","shortLead":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat...","id":"20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9badbc-3668-4beb-9ff2-48dec7623038","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","timestamp":"2019. április. 29. 06:30","title":"Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","id":"20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abbc51-836d-434b-b9a7-888c45c14ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 19:42","title":"Eltűnt a 15 éves Abd-Alkafe Leila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a \"haszonhúzókhoz\" vándorolt. ","shortLead":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz...","id":"20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b697c-253d-4eaa-ba31-eebdf8199fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Adócsaló őrző-védő céghálót fejtett fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","shortLead":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","id":"20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb47883-2295-4670-bdc1-0b62d151b280","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","timestamp":"2019. április. 29. 05:43","title":"Hiába nyertek a szocialisták Spanyolországban, nem biztos, hogy kormányt alakítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","shortLead":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","id":"20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f17ab4-b035-4ed1-9b78-0398a7a3c7cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","timestamp":"2019. április. 30. 08:09","title":"Úgy fizetnek a letelepedési kötvénnyel érkezők a pesti lakásokért, hogy meg sem nézik előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]