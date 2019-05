Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e heti HVG ad közre.\r

\r

","shortLead":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e...","id":"20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f316f663-a92b-409e-abed-dd3a608df24e","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","timestamp":"2019. május. 02. 12:29","title":"Bumm, a fejbe – sikerrel sulykolta üzenetét a Fidesz a néppárti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók megbíznának a second hand készülékekben. Ehhez meg kellene nyerni a fogyasztók bizalmát, és meggyőzni őket, hogy érdemes szakértő kezekbe adniuk a használt készülékeket.","shortLead":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók...","id":"20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff1b3e-7948-4bd4-9d3c-82e55cd15a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","timestamp":"2019. május. 02. 15:03","title":"Divatba jöhetnek a használt telefonok, csak egy dologra kell nagyon figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","shortLead":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","id":"20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced77e45-7766-470b-83d1-792b989da753","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","timestamp":"2019. május. 03. 11:44","title":"Ötödik emeleti erkélyen rakta le tojásait egy vadkacsa Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar formatervező. ","shortLead":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar...","id":"20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca969db-53fd-4850-af07-080280e86384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","timestamp":"2019. május. 02. 12:25","title":"Körbejárta a világsajtót ez a magyar retró Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc5918c-ab00-4c2b-8795-6a1a1b5acefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt és a Google (illetve az Alphabet) neve hosszú évek óta összekapcsolódott. Bár a neves szakember nem hagyja el teljesen a céget, hamarosan a mostaninál jóval kisebb jelentőségű beosztásban ügyködik majd.","shortLead":"Eric Schmidt és a Google (illetve az Alphabet) neve hosszú évek óta összekapcsolódott. Bár a neves szakember nem hagyja...","id":"20190502_eric_schmidt_tavozik_alphabet_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc5918c-ab00-4c2b-8795-6a1a1b5acefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f36605-82df-40b0-927c-8d21a67e448e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_eric_schmidt_tavozik_alphabet_google","timestamp":"2019. május. 02. 18:03","title":"Egy korszak véget ér: ikonikus figura mond le vezető pozíciójáról a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","shortLead":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","id":"20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6be20-0cb0-4592-9be7-960950a7e768","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","timestamp":"2019. május. 03. 15:12","title":"Az osztrák kancellár és bajor miniszterelnök is ellenzi Orbán ötletét, hogy fogjanak össze a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","shortLead":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","id":"20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e73281-af8e-4441-9346-e487a056abeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","timestamp":"2019. május. 03. 08:52","title":"Lázár Jánosé a geszti Tisza-kastély felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]