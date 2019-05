Soha nem voltak még ilyen optimisták a hazai cégvezetők a kamara szerint

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben...","id":"20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cb3d18-5835-4a4d-886f-cee0b5530956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 11. 14:51","title":"Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi fideszesek. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának.","shortLead":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi...","id":"20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ea09eb-28dd-4a5d-93f4-901ac59d727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 11. 15:37","title":"Ráígért Botka László „ajándékára” a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","shortLead":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","id":"20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061fd848-fd92-431a-b2a9-e44acbc0c574","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","timestamp":"2019. május. 12. 12:56","title":"Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba bejelentett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak egy megélhetési \"szlovákrendszámosé\". ","shortLead":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak...","id":"20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9f098e-e536-4500-9ddb-b37d06fb049b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Méltán ez az autó a szlovák rendszámok legnagyobb földi helytartója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte a különleges burgonyát termeszteni. Per lett belőle. ","shortLead":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte...","id":"20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a4924-a595-4de3-959a-9f131d39e85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","timestamp":"2019. május. 11. 10:58","title":"Csúnya ügybe futott bele a Pepsi Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási állományát.","shortLead":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási...","id":"20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4e62a-6efa-4be8-ada2-2669960446a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 11. 15:47","title":"Kivonul egy biztosító Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","shortLead":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","id":"20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9ee66-ff7f-4eac-8dd8-40b981beec61","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Szenátorok kérik Trumptól, hogy tegye szóvá a magyar demokrácia leépítését, amikor Orbánnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]