[{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","shortLead":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","id":"20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32de8f54-0328-4b7f-b33f-e1ad5b3b3661","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","timestamp":"2019. május. 27. 19:12","title":"A Mészáros család is megjelent a kézilabda-Eb sportcsarnokainak pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező betegen vívott közel négy órás csatát a Roland Garroson, 39 fokos láza volt a meccs végére. ","shortLead":"A magyar teniszező betegen vívott közel négy órás csatát a Roland Garroson, 39 fokos láza volt a meccs végére. ","id":"20190527_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2246b38-4996-40bd-805f-086dc10024a2","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz_betegseg","timestamp":"2019. május. 27. 20:16","title":"Fucsovics: Lejöttem a pályáról és összeestem az öltözőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter szerint ideje lenne észrevenni az EU-ban, hogy a négy legerősebb párt mind ellenzi a bevándorlást. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint ideje lenne észrevenni az EU-ban, hogy a négy legerősebb párt mind ellenzi...","id":"20190527_Szijjarto_Nem_tartjuk_lenyegesnek_Weber_nyilatkozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b0a2d5-f3d7-4f0f-b885-f732a9e56db7","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Szijjarto_Nem_tartjuk_lenyegesnek_Weber_nyilatkozatat","timestamp":"2019. május. 27. 13:54","title":"Szijjártó: Nem tartjuk lényegesnek Weber nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS 13-ról, így már most tudni, mire számíthatnak majd ősztől a felhasználók. ","shortLead":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS...","id":"20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46eb58-51aa-4a9a-91c9-a88008f4e300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","timestamp":"2019. május. 29. 10:33","title":"Már most tudni, milyen újdonságok lesznek az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül hétfőn zárták le.","shortLead":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül...","id":"20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2505ba8-7443-49ed-8a8e-a0d896e52ba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 28. 08:33","title":"Csillagászati áron kelt el a 11 éves laptop, amely tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f0f0fc-d8d3-489e-8dc9-2c9730c8e715","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Véget ért a 72. cannes-i filmfesztivál, az Arany Pálmát a kritikusok kedvence, a dél-koreai Élősködők nyerte, de díjazták Antonio Banderast és az üres kézzel szinte sosem távozó Dardenne testvéreket is. A végig egyenletesen jó versenyprogram csak az utolsó napon bicsaklott meg egy nagy botrányt okozó, majdnem négyórás francia erotikus filmmel.","shortLead":"Véget ért a 72. cannes-i filmfesztivál, az Arany Pálmát a kritikusok kedvence, a dél-koreai Élősködők nyerte, de...","id":"20190527_Az_agyba_rugast_dijaztak_a_szexjelenetet_kirohogtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f0f0fc-d8d3-489e-8dc9-2c9730c8e715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eadda6-f9c6-40dc-b1ab-83349202d0c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Az_agyba_rugast_dijaztak_a_szexjelenetet_kirohogtek","timestamp":"2019. május. 27. 20:00","title":"Az agyba rúgást díjazták, a szexjelenetet kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","shortLead":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","id":"20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb25563-f946-436f-8002-ca85c22e7794","keywords":null,"link":"/elet/20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","timestamp":"2019. május. 29. 08:16","title":"Ötvenezer tanár tüntetett Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]