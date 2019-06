Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96445cd8-f081-4e83-bbc9-158d4cf6c4e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a narancssárga fényezésű kompakt kupé egyenesen a 70-es évek elejére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a narancssárga fényezésű kompakt kupé egyenesen a 70-es évek elejére repít vissza bennünket.","id":"20190601_szocialista_sportauto_5_milliot_kernek_a_legdragabb_regi_hazai_skodaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96445cd8-f081-4e83-bbc9-158d4cf6c4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47c578d-4cda-4264-8575-e3e9edec9ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190601_szocialista_sportauto_5_milliot_kernek_a_legdragabb_regi_hazai_skodaert","timestamp":"2019. június. 01. 06:41","title":"Szocialista sportautó: 5 milliót kérnek a legdrágább régi hazai Skodáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","shortLead":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","id":"20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2168fe74-4aba-4383-9cf8-694bbb1a5763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","timestamp":"2019. május. 31. 09:08","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","id":"20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b3507-af94-4953-931a-4cbcd49d667b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","timestamp":"2019. május. 31. 16:43","title":"Vesztegetéssel is meggyanúsították Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek így is az ugrott be. Ez derül ki a csonkítatlan változatból, amely most újabb premierként, a film digitális felújításának tavalyi bemutatója után kerül a mozikba.","shortLead":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek...","id":"201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a66c05-4242-46cf-9aa8-f3c63d5bce17","keywords":null,"link":"/kultura/201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","timestamp":"2019. június. 01. 20:00","title":"A tanú a példa arra, hogy értelmetlen cenzúrázni egy túl jól sikerült szatírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]