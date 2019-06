A több mint 60 ezer kártyával az első tíz napban 250 ezer tranzakciót hajtottak végre. Az OTP Bank tapasztalatai szerint többen azért nyitottak új számlát a banknál, hogy kipróbálhassák a fizetési módot.

Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, és minden kétséget kizáróan egyből nagy siker lett: az első három napban már elérték az egymillió ügyfelet. Ők azok, akik regisztrálták bank- vagy hitelkártyájukat a rendszerben, hogy az iPhone-jaikkal is tudjanak már fizetni az olyan helyeken, ahol elfogadnak a kasszánál érintős (NFC-s) bankkártyákat. Ezen felül online is lehet vele fizetni, olyan online boltokban, ahol látjuk az Apple Pay logót. Fontos kiemelni, hogy a rendszer nemcsak iPhone-okon, de az Apple okosóráján, iPadon vagy Mac-en is működik. Azt, hogy pontosan mely termékekkel lehet használni ezt a funkciót, ide kattintva tudja megnézni.

A rendszer lényege tehát, hogy a fizetésnél nem kell elővenni a bankkártyát – azt akár otthon is hagyhatjuk –, elég a telefonunkat odatartani a terminálhoz, amelyen még az applikációt sem kell megnyitni. Elegendő egy dupla gombnyomást követő arcfelismerés vagy ujjlenyomat-olvasás, és már fizettünk is.