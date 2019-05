Az Apple Pay magyarországi megjelenése a vártnál is nagyobbat szólt: két nap után már tízezrek használják, a jövőben pedig könnyen meghaladhatja a több százezret is az ügyfelek száma. Pedig a mobilfizetés nem újdonság itthon sem, több milliárd forint értékben fizettünk már eddig is vele.

Bejött a hvg.hu néhány nappal korábbi jóslata, és május 21-én valóban elindult Magyarországon az Apple Pay szolgáltatás.

Elsőként, nagyjából egyéves előkészítés után az OTP vezette be, amire információink szerint nagyon készültek is a pénzintézetben, hiszen a bevezetést megelőző időszakban minden fejlesztőt arra fogtak be, hogy ők lehessenek az elsők, akik elindítják ezt a fizetési formát.

Úgy tűnik, ez be is jött nekik, hiszen az első órákban már 10 ezer regisztrációjuk volt, két nappal később, csütörtök reggel pedig több mint 30 ezer ügyfél rendelkezett közel 40 ezer eszközön Apple Pay-jel. Ez azonban csak a kezdet, az OTP saját felmérései szerint akár több százezerre is tehető azon ügyfeleik száma, akik a jövőben Apple Payre válthatnak.

© AFP / Jaap Arriens

A sietség azért is érhető volt, mert más bankok is versenyben voltak a bevezetésnél, az Erste például azt válaszolta megkeresésünkre, hogy heteken belül már akármelyik, arra alkalmas okos eszközzel egy érintéssel fizethetnek ügyfelei.

A magyarországi megjelenés napján a CIB is megszólalt, mondván: mindent megtesznek azért, hogy még az idén elérhető legyen az ő ügyfeleik számára is az Apple Pay. Bár próbáltunk további részleteket megtudni, a cikk megjelenéséig nem válaszoltak a megkeresésünkre, ahogy az Erste is csak az ügyfeleknek kiküldött tájékoztatót juttatta el hozzánk.

Miről van szó?

Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, és minden kétséget kizáróan egyből nagy siker lett: az első három napban már elérték az egymillió ügyfelet. Ők azok, akik regisztrálták bank- vagy hitelkártyájukat a rendszerben, hogy az iPhone-jaikkal is tudjanak már fizetni az olyan helyeken, ahol elfogadnak a kasszánál érintős (NFC-s) bankkártyákat. Ezen felül online is lehet vele fizetni, olyan online boltokban, ahol látjuk az Apple Pay logót. Fontos kiemelni, hogy a rendszer nemcsak iPhone-okon, de az Apple okosóráján, iPadon vagy Mac-en is működik. Azt, hogy pontosan mely termékekkel lehet használni ezt a funkciót, ide kattintva tudja megnézni.

A rendszer lényege tehát, hogy a fizetésnél nem kell elővenni a bankkártyát – azt akár otthon is hagyhatjuk –, elég a telefonunkat odatartani a terminálhoz, amelyen még az applikációt sem kell megnyitni. Elegendő egy dupla gombnyomást követő arcfelismerés vagy ujjlenyomat-olvasás, és már fizettünk is.

© AFP / DPA / Frank May

A regisztráció sem túl bonyolult: vagy magán a készüléken kell megkeresni a Wallet applikációt, és ott megadni a kártyaadatokat (az OTP Mastercard és Maestro bankkártyákat fogad be, és a Simple-lel ellentétben csak az általa kibocsátott kártyákat), de az OTP Simple vagy a SmartBank alkalmazáson keresztül is lehet regisztrálni.

Azoknak sem kell félniük, akik a biztonság miatt aggódnak: a vásárláskor ugyanis az Apple Pay egy eszközspecifikus számot és egy egyedi tranzakciós kódot használ. Ennek megfelelően a bankkártyaszám soha nem tárolódik sem a készüléken sem az Apple szerverein. Sőt, a fizetés során még a kereskedő sem ismeri meg a kártyaszámot. Fontos tudnivaló az is, hogy az NFC áramköre kikapcsolható a készülékeken, így az láthatatlan lesz a kártyaolvasók számára, illetve a bankkártyákhoz hasonlóan be lehet állítani vásárlási limitet is, ami felett nem lehet kódfeloldás nélkül vásárolni. Ha pedig elveszítjük a mobilunkat, úgy a digitalizált bankkártyát is le lehet tiltani, pontosan úgy, mint a plasztikot.

A rendszer nem újdonság

A rendszer használatának biztonságát mutatja az is, hogy a statista.com oldal szerint az Apple Payt 2018-ban már 383 millióan használták, amivel a legnépszerűbb mobilfizetési alkalmazás jelenleg a világon, bőven megelőzve a Samsung és az Android hasonló rendszerét. Az előrejelzések szerint a növekedés töretlen lesz a jövőben is, csak az USA-ban 2021-re 190 milliárd dollárnyi (mai árfolyamon 55 670 milliárd forintnyi) tranzakciót bonyolíthatnak a rendszeren keresztül.

© AFP / Jaap Arriens

Maga a mobilfizetés egyébként itthon sem újdonság, androidos telefonokkal már 2016. szeptember 15.-e óta lehetőség van mobilfizetésre. Az OTP hvg.hu-nak küldött válasza szerint a náluk két éve működő érintéses mobilfizetést a bevezetés óta 175 ezren vették igénybe, akik 5 millió tranzakciót hajtottak végre, a vásárlások összege pedig meghaladta a 20 milliárd forintot.

Ez egyébként nagy ugrás, ahhoz képest, hogy a Világgazdaság egy éve még arról írt, hogy csak megközelíteni sikerült a 100 ezres mobilfizetős ügyfélszámot az összes magyar bankban. Egy biztos: az érintős fizetésre rákapott a magyar, az OTP-nél például ma már a kártyás fizetések kétharmada ilyen módon történik.