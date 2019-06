Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung Kong magánegyetem professzora, akinek kutatási területe a társadalmi gének örökítőereje a totalitárius rendszerekben. Interjú.","shortLead":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung...","id":"201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d346ef-4dac-40b9-9c8a-4e49d8f3db0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","timestamp":"2019. június. 16. 12:30","title":"\"Magyarország nincs túl jól eleresztve demokratikus génekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","shortLead":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","id":"20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82feb7ab-b445-4be0-88f7-7a2bc5e40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. június. 15. 10:34","title":"Térköveket hajigált üzletekre egy budapesti férfi Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","shortLead":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","id":"20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08bf71-bf68-4f85-89b5-81222ad65a9d","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","timestamp":"2019. június. 16. 14:52","title":"Apák napja alkalmából végre közelről is láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint a cukrot. ","shortLead":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint...","id":"20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7385f6d-b8b3-492c-b272-55001c6b19fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 15. 09:08","title":"Kiderült, milyen termékekre repülnek rá a magyarok a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","shortLead":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","id":"20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e17287-fe7d-452b-905d-61c97e0f624a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","timestamp":"2019. június. 15. 21:37","title":"Holttestet találtak a zalaegerszegi parkerdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan emlékműnek ajánlják fel.","shortLead":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan...","id":"20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3fa269-fffe-4549-bfad-eaf4ae6e90bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","timestamp":"2019. június. 14. 20:38","title":"Nem száll többé vízre a Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","shortLead":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","id":"20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a10e5-28d5-492b-9c9a-8dbced6d1b90","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","timestamp":"2019. június. 14. 20:45","title":"A Közép-Keleten fogták el a húsvétvasránapi Srí Lanka-i merényletek fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]