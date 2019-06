Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Na, nem henyélni, forgatni. ","shortLead":"Na, nem henyélni, forgatni. ","id":"20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86df6289-d42f-4562-8da8-02b1f376b287","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Budapestre jön egy másik Bosszúálló is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13184f4-cfad-4b55-b1fe-91558146e799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti meghallgatásán azonban még keresztbe tehetnek neki, ha az Európai Bizottság tagja akar lenni. ","shortLead":"A parlamenti meghallgatásán azonban még keresztbe tehetnek neki, ha az Európai Bizottság tagja akar lenni. ","id":"20190625_Felveszi_EPkepviseloi_mandatumat_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13184f4-cfad-4b55-b1fe-91558146e799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff1b6-06f7-43a4-b7d1-c8fd78c23a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Felveszi_EPkepviseloi_mandatumat_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Felveszi EP-képviselői mandátumát Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért, hogy a felhasználókat bosszantsák - erről maga a kitaláló beszélt egy interjúban, azt is bevallva: tudja jól, hogy a technika nem lett valami népszerű.","shortLead":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért...","id":"20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c48cc8-075c-4fd0-94f0-6db32cf351c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","timestamp":"2019. június. 25. 19:03","title":"Kiderült a titok: ezért annyira idegesítően nehéz néha bedugni az USB-csatlakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bencének a parlament keddi ülésnapján.","shortLead":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti...","id":"20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122d63-1955-4897-810c-7a8aea43f25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","timestamp":"2019. június. 25. 11:39","title":"Államtitkár Tordai Bencének: Ön olyan, mint a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","shortLead":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","id":"20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d514c2-9123-496f-9e5d-fcebca7e634d","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","timestamp":"2019. június. 26. 08:05","title":"Úgy tűnik, Buffon visszatér a Juventushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","shortLead":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","id":"20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b70376-a688-4cdd-b632-33226fc1348c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","timestamp":"2019. június. 24. 16:39","title":"A menekültek miatt nem ratifikálja a Fidesz a nők elleni erőszakról szóló egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]