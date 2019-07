Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e55b90-d606-4620-837b-b2b3e35ac011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egészen Dél-Afrikáig húzná azt a Google az adatkábelt, ami a cég harmadik kizárólagos használatú bitvezetéke lesz.","shortLead":"A tervek szerint egészen Dél-Afrikáig húzná azt a Google az adatkábelt, ami a cég harmadik kizárólagos használatú...","id":"20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e55b90-d606-4620-837b-b2b3e35ac011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bcf359-d3d0-42c8-869f-1da3b59138b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano","timestamp":"2019. július. 01. 12:03","title":"Új internetkábelt húz ki a Google Európából a tenger fenekére, 2021-re már online lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra ítélték.\r

","shortLead":"Navalnijt és több mint 500 társát bevitték egy engedély nélküli tüntetésről; az ellenzéki politikust 10 nap elzárásra...","id":"20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db91bc0-faab-4075-9b75-4173210d4dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megint_lecsuktak_Alekszej_Navalnijt_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2019. július. 01. 20:16","title":"Megint lecsukták Navalnijt, Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c54da-2a0a-4bd1-81bb-1a7f1e2889d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\r

Sikeres kényszerleszállást hajtott végre a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren egy Kölnből indult Boeing 737-es. A gép felszállása után a németországi légikikötő emberei gumidarabokat találtak a felszállópályán, ami arra utalt, hogy a gép egyik kereke kidurrant. A repülőt több mint száz mentő és tűzoltó autó várta a repülőtéren. \r

","shortLead":"\r

Sikeres kényszerleszállást hajtott végre a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren egy Kölnből indult Boeing 737-es. A gép...","id":"20190701_Kidurrant_gumival_landolt_Izraelben_egy_utasszallito_gep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615c54da-2a0a-4bd1-81bb-1a7f1e2889d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e6ca93-c533-46e6-85bd-aadb0e0b20a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Kidurrant_gumival_landolt_Izraelben_egy_utasszallito_gep","timestamp":"2019. július. 01. 16:19","title":"Kidurrant gumival landolt Izraelben egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Budapesten. Minden eddiginél nagyobb területen dolgoznak a szakemberek.","shortLead":"Meg Budapesten. Minden eddiginél nagyobb területen dolgoznak a szakemberek.","id":"20190701_A_Balatonnal_es_a_Velenceitonal_is_irtjak_a_szunyogokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7302917-1e21-4c18-a5f3-8301516e77ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_A_Balatonnal_es_a_Velenceitonal_is_irtjak_a_szunyogokat","timestamp":"2019. július. 01. 17:21","title":"A Balatonnál és a Velencei-tónál is irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef55768-b904-45f5-b0d9-71ca36028b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét tujázó fiatalokat fimeztek Budapesten.","shortLead":"Ismét tujázó fiatalokat fimeztek Budapesten.","id":"20190630_Megint_olyan_fiatalokat_filmeztek_akik_villamosra_szalltak_nem_pedig_a_villamosba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef55768-b904-45f5-b0d9-71ca36028b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ae0ca1-7c15-4020-a99d-fcd61cd89a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Megint_olyan_fiatalokat_filmeztek_akik_villamosra_szalltak_nem_pedig_a_villamosba","timestamp":"2019. június. 30. 19:35","title":"Megint olyan fiatalokat filmeztek, akik villamosra szálltak (nem pedig villamosba)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","shortLead":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","id":"20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cad6e9-8d82-4ffd-b4f7-d1b1c4207b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","timestamp":"2019. július. 01. 05:02","title":"Fizetőssé válik az elektromos autók töltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]