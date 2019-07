Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy villamosmegállóban szorították sarokba, ekkor működésbe hozta a testére erősített robbanómellényt. ","shortLead":"Egy villamosmegállóban szorították sarokba, ekkor működésbe hozta a testére erősített robbanómellényt. ","id":"20190703_Felrobbantotta_magat_egy_bekeritett_terrorista_Tuniszban_hogy_elkerulje_a_letartoztatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f11ddfb-8ead-427d-a29a-03e7c611c327","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Felrobbantotta_magat_egy_bekeritett_terrorista_Tuniszban_hogy_elkerulje_a_letartoztatast","timestamp":"2019. július. 03. 07:04","title":"Felrobbantotta magát egy bekerített terrorista Tuniszban, hogy elkerülje a letartóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül eloltották, a hajót partra vontatták. ","shortLead":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül...","id":"20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc21cdd-0e30-4403-a66c-24268cb432a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","timestamp":"2019. július. 02. 15:50","title":"14 orosz matróz halt meg egy merülőhajón kitört tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","shortLead":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","id":"20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb36e7-d7df-4178-825b-4261e712da82","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","timestamp":"2019. július. 02. 11:51","title":"Hatalmas fehér cápa úszott a szörfösök felé, amikor egy drónpilóta kiszúrta a levegőből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már az ügyvezető igazgatói szinten is) bőven 2 millió forint felett fizetnek. ","shortLead":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már...","id":"20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0eaa1a-b346-448a-9b95-086ac95752c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","timestamp":"2019. július. 02. 15:00","title":"Hol van már a bérplafon? Több milliót keresnek a vezetők az állami szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már ez ellen is létezik védelem.","shortLead":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már...","id":"20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51d82-72d1-4d8c-9e7c-346c5abb5e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","timestamp":"2019. július. 02. 12:00","title":"Nincs is rosszabb a fáradt sofőrnél, és már az autók is tudják ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG egy olyan cég alvállalkozójaként kapta a megbízást, amelynek egyik tulajdonosa a parkolási mutyikból ismerős. ","shortLead":"A 4iG egy olyan cég alvállalkozójaként kapta a megbízást, amelynek egyik tulajdonosa a parkolási mutyikból ismerős. ","id":"20190702_Meszaros_informatikai_cege_most_a_BKVnak_fog_bedolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc69743-8f0f-4235-9b52-978f93da3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Meszaros_informatikai_cege_most_a_BKVnak_fog_bedolgozni","timestamp":"2019. július. 02. 09:17","title":"A 4iG most a BKV-nak fog bedolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f16b5-d8ee-4749-ae97-b71a8f64e66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]