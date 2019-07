Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soros mindenhol ott van.","shortLead":"Soros mindenhol ott van.","id":"20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1b5f8-322d-443e-84f1-8bf20d0127b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","timestamp":"2019. július. 02. 19:20","title":"A magyarok lebuktatták: Merkel is Soros György embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","shortLead":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","id":"20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54fd732-4a76-4239-abf9-feafb62a8562","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Hozzávágta egy nő a szomszédok ajtajához a macskájukat, a kamera meg felvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak, és most elmesélte a HVG-ben, hogy keresték meg bizonyos emberek, hogy a \"jó\" pályázatok nyerjenek.\r

\r

","shortLead":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs...","id":"20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d014d2-d4eb-42e9-80df-ffad7cd9e378","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","timestamp":"2019. július. 03. 12:58","title":"\"A legkülönbözőbb beosztású emberek jöttek\" – így környékezték meg Pálinkás Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb35b41-25e3-4e44-9c2b-63ee319bf95e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.27/201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","timestamp":"2019. július. 03. 00:00","title":"Baljós árnytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]