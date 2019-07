Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","shortLead":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","id":"20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af7e1b-946d-43fc-8b2a-51731447d169","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","timestamp":"2019. július. 11. 09:06","title":"Szétszedték Pozsonyt a futballhuligánok, 94 ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","shortLead":"Az EP-választás még mindig tolja felfelé Dobrev Klárát és Cseh Katalint.","id":"20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b199e6-47e6-4a44-a77d-d88589b6bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8943b43-b38f-48ce-bf94-06280945a673","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Median_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus_MarkiZay_visszaesett","timestamp":"2019. július. 11. 15:58","title":"Medián: Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Márki-Zay visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","shortLead":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","id":"20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cebbe3-b428-4b96-a697-b949d17cbc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. július. 11. 05:59","title":"Újra Borkait indítja a Fidesz Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb3501a-385b-4306-9fc3-f41a99f84edf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air Canada gépén éppen ételt osztottak, amikor a légörvény megdobta a társaság járatát. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának. 