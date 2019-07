Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet.
2019. július. 17. 09:50
Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt

Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója. Jennifer Morgan elmondta, mit vár el a kormányoktól és cégektől, és mit tesz ő azért, hogy csökkentse karbonlábnyomát. Interjú.
2019. július. 16. 11:30
"Nem csak a rák halálos, a klímaváltozás már most emberek életét követeli"

Az adathordozót elvesztő munkatárs autójában volt, fegyelmi eljárás indult az ügyben. ","shortLead":"Az adathordozót elvesztő munkatárs autójában volt, fegyelmi eljárás indult az ügyben. 2019. július. 16. 11:46
Megtalálták az elveszett rendőrségi pendrive-ot

Tanya Gersh hónapokon át kapott fenyegető e-maileket és hangüzeneteket.
2019. július. 16. 09:33
14 millió dolláros kártérítést kaphat a zsidó nő, akit neonáci trollok vettek célba

Sok hónapnyi kemény munka után nagy kísértésbe eshetünk, hogy csak lógassuk a lábunkat a nyári szabadságolások miatt bekövetkező, szükségszerű munkaterhelés-csökkenés, lassítás alatt.
2019. július. 17. 15:00
Nyári „uborkaszezon": 8 dolog, amit most érdemes elvégezned az irodában

A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.
2019. július. 17. 12:33
Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje

Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)
2019. július. 15. 21:52
Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba

Ősszel érkezik az Apple gondozásában készülő For All Mankind sorozat, ami máshogy emlékszik meg a holdra szállásról. A történet mellett a munkára szánt összeg se (lehet) semmi.
2019. július. 16. 16:10
Az Apple új sorozatában kicsit máshogy zajlott a holdra szállás