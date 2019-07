Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai tech óriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal tagokból álló, pofátlanul jól zenélő Carson Coma nevű zenekar szerint nem ciki rajongani a magyar tánczene koronázatlan királyáért. A srácok összegyúrták a beatzenét a mai hangzással, majd hozzáadtak az egészhez egy kis kordbársonyt. Nekünk pedig volt velük egy utunk a Korda Villába. Videó.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal...","id":"20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81c057-ab58-4313-aa63-655196159988","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","timestamp":"2019. július. 23. 20:00","title":"Korda György hatvan év után is diktálja a ritmust – a Carson Comának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb6457a-9536-4790-af19-a57d92bb05bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondja, másodikra összejött, hisszük, vagy sem.","shortLead":"Azt mondja, másodikra összejött, hisszük, vagy sem.","id":"20190723_Egy_finn_persze_hogy_raliautoval_oldja_meg_a_kupakkihivast__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb6457a-9536-4790-af19-a57d92bb05bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505adb4e-0438-4331-8ae2-fd966bef176f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Egy_finn_persze_hogy_raliautoval_oldja_meg_a_kupakkihivast__video","timestamp":"2019. július. 23. 10:25","title":"Egy finn persze hogy raliautóval csavarja le a kupakot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","shortLead":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","id":"20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9a68e-02cb-4b7b-946c-effaaaa0b679","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","timestamp":"2019. július. 23. 19:25","title":"Megválasztották az év társasjátékait, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","shortLead":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","id":"20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26067052-6ef6-4d6d-8bc5-575185661c6b","keywords":null,"link":"/elet/20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"A csecsen köztévé is közvetítette, ahogy egy 6 éves kisfiú megdöntötte a fekvőtámasz-világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak szabálytalanságot, csaltak a számlákkal, a dolgozókkal, az alkohollal, lényegében mindennel. ","shortLead":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak...","id":"20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8082beb-48dc-4eed-b7b7-b926a97e31b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","timestamp":"2019. július. 24. 09:52","title":"Lecsapott a bulinegyedre a NAV: hirtelen sok új dolgozóval és számlával találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4518b-0a78-4736-a9fe-74ada99306d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Cseh Katalin megtört: elismerte, volt már a Velencei-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]