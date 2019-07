Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","shortLead":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","id":"20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437377e-295b-41f2-b339-f8f62ff84bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","timestamp":"2019. július. 30. 10:50","title":"Elég bizarr, de egy közlekedési baleset képeit árverezik el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok mind a kriptovalutával, mind a Facebookkal szemben. A világ befolyásos pénzügyi vezetői szintén nem bíznak a közösségi oldal üzemeltetőiben.","shortLead":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok...","id":"20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb37fbc-f6df-4dc4-bb0c-69c23ecebed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","timestamp":"2019. július. 30. 11:03","title":"Elbukhat a Facebook saját pénze, szinte már senki sem bízik Zuckerbergékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De aztán kiderült, a netceleb.","shortLead":"De aztán kiderült, a netceleb.","id":"20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0bf31e-ae65-4778-be8c-6a4f8f999f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","timestamp":"2019. július. 30. 09:11","title":"Tarlós először azt hitte, az olimpia bajnok tornász Berki a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","shortLead":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","id":"20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5312b2c3-052e-4a67-a428-f076b1d328fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. július. 28. 21:31","title":"Eltűnt egy 84 éves nő Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","shortLead":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","id":"20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2891bb-4cb5-4b07-b1eb-5d0f65dc8869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","timestamp":"2019. július. 30. 08:33","title":"Kitaláltak egy megoldást, sokkal kényelmesebb lehet a repülőgépek középső ülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezen ébredt a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Nehezen ébredt a magyar fizetőeszköz.","id":"20190730_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7013c2-7c9e-44f2-9b4a-ce844ab59eb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2019. július. 30. 08:13","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]