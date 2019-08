Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg úgy, hogy a reptéri parkolóház építése leállt. ","shortLead":"Főleg úgy, hogy a reptéri parkolóház építése leállt. ","id":"20190804_Bombabiznisz_lett_parkolot_csinalni_Ferihegynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16613de-db91-49fe-b9c8-077d67f39131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Bombabiznisz_lett_parkolot_csinalni_Ferihegynel","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:18","title":"Bombabiznisz lett parkolót csinálni Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"gazdasag","description":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak idején. Eddig kevéssé ismert részleteket tár fel a Spotifyról egy nemrég megjelent svéd könyv.","shortLead":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak...","id":"20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819f313e-96bf-486b-b4ee-1b32701749a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:03","title":"Kevesen tudják: a Spotify meg akarta buktatni a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532229de-272c-46db-85db-1934dd715411","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","shortLead":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532229de-272c-46db-85db-1934dd715411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38ad8b-3f2a-4123-bdab-d651a3c21531","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:58","title":"Így változik a forgalom a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig már augusztus van.","shortLead":"Pedig már augusztus van.","id":"20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5c2c1-83bf-4e5d-8b3e-9577059942a0","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:19","title":"Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","shortLead":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","id":"20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261db1c2-a91c-432b-92f0-b970298021d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:45","title":"Egy tolvajt fogtak szombaton a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","shortLead":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","id":"20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398c675-2221-44de-8da5-f8abf01f5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:27","title":"Pálmaolajmentes polcokat kértek a boltoktól, most válaszolt a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]