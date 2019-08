Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8491c204-e3b5-4855-bc4a-b8eb4ac579b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bizalmas ENSZ-jelentés szerint Észak-Korea hackercsapata az általuk indított műveletek során szerzett pénzből fedezi a tömegpusztító fegyverek fejlesztését és gyártását.","shortLead":"Egy bizalmas ENSZ-jelentés szerint Észak-Korea hackercsapata az általuk indított műveletek során szerzett pénzből...","id":"20190806_ensz_eszak_korea_hacker_kibertamadas_tomegpusztito_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8491c204-e3b5-4855-bc4a-b8eb4ac579b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e604ddb9-b10f-4346-b0b9-6b881ea846eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_ensz_eszak_korea_hacker_kibertamadas_tomegpusztito_fegyver","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:33","title":"ENSZ: Észak-Korea kibertámadásokkal lopott pénzből fejleszti tömegpusztító fegyvereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két újabb eszköz kapta meg a Huawei Androidba épülő felülete, az EMUI új, 9.1-es verzióját. A rendszer nem csak a most kapható készülékekre lesz tölthető, régebbiekre is kiadják.","shortLead":"Két újabb eszköz kapta meg a Huawei Androidba épülő felülete, az EMUI új, 9.1-es verzióját. A rendszer nem csak a most...","id":"20190806_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a69304c-4108-4691-83e6-7b90a9719f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:03","title":"Az öné köztük van? Ezek a készülékek kapják meg a Huawei új szoftverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén.","shortLead":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter...","id":"20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571c0ffa-5dcb-4674-82ae-69f971cbe01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:55","title":"Palkovics miniszter olyan kamerákat álmodott a Hungaroringre, amikre bárki rákapcsolódhat, és így nézheti a versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség elutasította a klubnak a botrányos véget érő Craiova elleni meccs miatt benyújtott óvását.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség elutasította a klubnak a botrányos véget érő Craiova elleni meccs miatt benyújtott...","id":"20190805_budapest_honved_craiova_foci_europa_liga_uefa_ovas_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91766972-b7e1-4e5f-9f16-097c4ec4e966","keywords":null,"link":"/sport/20190805_budapest_honved_craiova_foci_europa_liga_uefa_ovas_fellebbezes","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:25","title":"Fellebbez a Honvéd az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most zárni, mert szeles időben kidőlnek a hatalmas fák.\r

\r

","shortLead":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most...","id":"20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf774d2-f597-4240-9304-2f4af09f06f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:26","title":"Gyökerestől fordulnak ki a kőrisfák, eltűnhet ez a fajta Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos, ezért mindent elárasztó LED-világítás.","shortLead":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos...","id":"201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d4d48-1068-460a-bf88-00e2e3967234","keywords":null,"link":"/tudomany/201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:30","title":"A gyerekekre kifejezetten káros lehet, ha rossz LED-izzót választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","shortLead":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","id":"20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc7856-dde3-4853-ac52-cd9a9f4af203","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:13","title":"11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]