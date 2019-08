Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.","shortLead":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút...","id":"20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7035f-2dea-427c-922c-722646ca4d56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:08","title":"Idegesítőbb lesz Észak-Magyarországon autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal Pictures.","shortLead":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal...","id":"20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff398b4-763f-4489-9331-7e99dc1d332e","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:26","title":"Az amerikai tömegmészárlások miatt most nem mutatják be a Universal embervadászatos filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]