[{"available":true,"c_guid":"5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","shortLead":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","id":"20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad6e5f8-9659-404c-a4d1-b0e0d84034f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávú lett a BMW zöld rendszámos 2-es modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt keresnek. Szakértők szerint nem is tartható a 18 hónapos határidő. ","shortLead":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt...","id":"20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a74426-df2c-40bd-b60e-1ae7eec09c1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:53","title":"Két évig is eltarthat a Lánchíd lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190812_Elutottek_egy_gyereket_Ujlengyelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b4573-1ba8-470c-8c4d-326611aa463a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Elutottek_egy_gyereket_Ujlengyelen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:06","title":"Elütöttek egy gyereket Újlengyelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","shortLead":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","id":"20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f513b-3583-4802-b339-a159b648447d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:10","title":"Szabálytalanul parkoló autós miatt a mentősök kértek elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új felmérésből. Bukásról ugyanakkor (még) nincs szó. ","shortLead":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új...","id":"20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ff695-c601-4d69-873e-e67e3c14b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:03","title":"Nem nagyon érdekli a magyar márkákat az Instagram tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos ünnep, egy muzulmán és egy zsidó egybeesésekor - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos...","id":"20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9653fa9f-6912-4591-851e-961b8c1eadab","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:57","title":"Zavargások törtek ki a jeruzsálemi Templom-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat működtető cég, amelynek tulajdonosa helyi fideszes politikus. ","shortLead":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat...","id":"20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014244a0-a88e-4418-9a5f-18aacbdbb93a","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:00","title":"Jól kistafírozták közpénzből a Lázár „szürke hétköznapjairól” gyakran hírt adó helyi portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","shortLead":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","id":"20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffb475-30c2-462f-81b3-9434bfa961e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:33","title":"Ma éjjel érdemes kifeküdni a kertbe, jönnek a Perseidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]