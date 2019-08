Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","shortLead":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","id":"20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614ec91-d9e3-41a0-8332-80eac8e8461e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:04","title":"Rendőrnek adták ki magukat, így húztak le külföldi turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","shortLead":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","id":"20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85107152-1a67-4dce-aaf3-4bb172f4021f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:44","title":"Válságos állapotban van a stuttgarti buszbaleset legsúlyosabb magyar sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","shortLead":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","id":"20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5107883-2038-4c87-92fd-48f06c1dfd36","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:43","title":"Kígyómasszázs az új divat, csak bírja idegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő versenyen - közölték szerdán a helyi hatóságok.","shortLead":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő...","id":"20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f2667-5a2a-40dc-9252-0d81a074523f","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:38","title":"Meghalt egy tacoevő verseny résztvevője az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677af2fe-f8c4-4cff-b6b8-63d0d5368acf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gucci, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel lapult az üvegekben. De csak névleg, hamis volt mind.","shortLead":"Gucci, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel lapult az üvegekben. De csak névleg, hamis volt mind.","id":"20190815_41_ezer_hamis_uveg_parfumre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677af2fe-f8c4-4cff-b6b8-63d0d5368acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31e3b6-f590-4e44-b247-a82989600f77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_41_ezer_hamis_uveg_parfumre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:11","title":"41 ezer hamis üveg parfümre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy részét azonban az extrovertáltak bitorolják, ezért törekedni kell arra, hogy a kulturális változások egyenlőséget teremtsenek e téren is. ","shortLead":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy...","id":"jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2a118d-83a3-41fe-b231-d1a027135492","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:00","title":"Egy mágikus szó az introvertáltak egyenlő esélyeiért egy extrovertált csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta orvosolni. Most egy mexikói tudós rukkolt elő valamivel, ami a fényképezőiparra is nagy hatással lehet.","shortLead":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta...","id":"20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1866a683-3477-460f-bd74-2005397254ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:03","title":"Megoldották a fizika 2000 éves nagy problémáját – szebbek lehetnek a fényképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","shortLead":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","id":"20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1713c-960a-4ed0-bfbe-52c89010148e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:03","title":"14 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet ez a két nagyszerű játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]