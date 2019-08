Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült volna a kampánypisztoly. Hiába kérdeztük őket a mikéntekről, alig akadt olyan helyhatóság, amely válaszolt volna. A szakértő szerint szabályozatlan a terület, amit könnyen ki tudnak használni az önkormányzatok. ","shortLead":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült...","id":"20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00434c4c-d82a-4b6a-b980-fa41291e3a53","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:40","title":"Kampányolás a zavarosban: Budapesten bármit lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak létre, hogy a hongkongi tüntetőket lejárassák. A lépés nem maradt válasz nélkül.","shortLead":"A Facebook és a Twitter is tucatnyi olyan fiókot blokkolt az elmúlt órákban, melyeket kínai kormányzati szervek hoztak...","id":"20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60573a75-2b3c-436b-904d-fbc9a908a8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_kormanymedia_facebook_twitter_hongkongi_tuntetesek_kinai_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Pont a kínai kormány mondja, hogy igazságtalan, ha a Facebook blokkolja a fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","shortLead":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","id":"20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9a709-3b81-4ee9-aa46-739acc007e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 06:41","title":"Különleges oldtimer Lada Samarát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","shortLead":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","id":"20190824_Gyurcsany_dk_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b928aa0-2550-4cc8-81f1-728f0b6f083a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Gyurcsany_dk_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:30","title":"Gyurcsány: A helyzet megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","shortLead":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","id":"20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6cd38-8107-4eb4-8519-d3b32f5497d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:21","title":"Mfor: A hulladéklerakókat is államosítani akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]