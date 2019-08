Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","shortLead":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","id":"20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6cd38-8107-4eb4-8519-d3b32f5497d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:21","title":"Mfor: A hulladéklerakókat is államosítani akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkahelyeken megjelenő generációs különbségek egyre nagyobb figyelmet kapnak a szervezetpszichológiában, mégis hajlamosak vagyunk lehetőség helyett problémaként tekinteni rájuk. A hosszú távon jól működő csapatok építéséhez elsősorban perspektívaváltásra van szükség.","shortLead":"A munkahelyeken megjelenő generációs különbségek egyre nagyobb figyelmet kapnak a szervezetpszichológiában, mégis...","id":"20190823_A_kulonbseg_nem_problema_hanem_lehetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f855-ab0e-4a3f-a48d-baf5634d1a73","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190823_A_kulonbseg_nem_problema_hanem_lehetoseg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:15","title":"A különbség nem probléma, hanem lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","shortLead":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","id":"20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923fcea-1b0d-4271-883e-cf534cf05187","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:39","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy 18 éves férfi Debrecenben, meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","shortLead":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","id":"20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d94bc5-ce13-44a7-b5cf-0a25aeb17d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:22","title":"A félmillió Swift és Astra országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","shortLead":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","id":"20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d4aab-6f4c-4e71-a57d-c113382e60d1","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:13","title":"Nagy matracvándorlás volt Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősi magyar küldetéstudatról és jellegzetes gondolkodásmódról beszélt a miniszter, és hogy gyerekeket kell nevelni a magyar nemzetnek. ","shortLead":"Ősi magyar küldetéstudatról és jellegzetes gondolkodásmódról beszélt a miniszter, és hogy gyerekeket kell nevelni...","id":"20190822_Kasler_megmondta_mi_az_iskolai_oktatas_celja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaf7ed0-35c5-4763-ab5c-15554a595aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Kasler_megmondta_mi_az_iskolai_oktatas_celja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:54","title":"Kásler megmondta, mi az iskolai oktatás célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]