„Kicsi falu, kicsi strand”- mutatja Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere azt a pancsolót, amit összedobtak nemrég, hogy a faluban élő gyerekek, akik még a közeli szegedi strandbelépőket sem engedhetik meg maguknak ebben a forróságban. A ministrand azóta is működik, a hétvégén, a mellette levő placcon vízibombázást, és sárszoborépítő versenyt szerveztek.

© Szlavkovits Rita

Ezért van Molnár is mezítláb, mint mindenki, aki beszállt a sárdobálásba. De van kertmozi, zenepavilon, piac, helyi sajátosságként ott van még a Kübecker Manufaktúra is az olcsó étlapjával, amit két évvel ezelőtt közmunkásokkal építettek, és a közelmúltig azok is dolgoztak benne, ma már szinte mindenki főállású az étteremben.

© Szlavkovits Rita

Kübekháza 1700 lelkes falu Csongrád megye déli részén, Kukutyin szomszédságában. Igaz, hogy Szeged alig 15 kilométerre van, de a zsákfalu két évtizede nem tudta kiharcolni, hogy a kátyúkkal teleszórt utat megjavítsák. Pedig ősszel megnyílik itt egy újabb határátkelő Szerbia felé, az uniós forrásból épített kishatárhoz vezető utak szinte sztráda minőségűek, de erre már nem futja.

Egyébként a Romániával is határos falu szélén ér véget a migrációt megállító kerítés, erre aztán szabadon kerülhetnék ki azt, de ennek ellenére nem sokan próbálkoznak errefelé. Molnár Róbert tizenhét éve polgármester a településen, amióta a Fidesz kormányoz, még nem nagyon nyertek uniós pályázaton, összesen kettőt, az egyiket a hivatal energetikai korszerűsítésére, és egyet bölcsődére, ez utóbbit viszont visszaadták. A TOP pályázaton elnyert 60 milliós forint költségei majdnem megduplázódtak, mire azt elbírálták, ezzel már nem tudtak volna megbirkózni, pedig nagyon kellene a faluban, mert sok a gyerek.

Molnár szerint nem véletlen, hogy mindig kiszórják őket, úgy hallotta, hogy a Fidesz választókerületi elnökeivel kell jóban lennie annak, aki hozzáférhet a forrásokhoz. A Magyar Falu Programban is kétszer nyújtottak már be pályázatot, eddig még egyszer sem nyertek. De a polgármester úgy látja, hogy van élet anélkül is, hogy a bizalmi körbe beletartoznának.

Kispiac a tizedéből

„Két és félmillió forintból kihoztuk a helyi piacunkat, minden szombaton nagy a nyüzsgés” – mutatja Molnár a falu központjában a piacot, amire több település országszerte 10-50 millió forintot nyerhetett a Vidékfejlesztési Programban. Itt azért nem állja meg a polgármester, hogy ne utaljon arra, hogy a szomszédos faluban éppen nemrégiben építettek egy 22 négyzetméteres mellékhelyiséget, négyzetméterét – ahogy azt az Átlátszó kiszámolta - közel félmillió forintért.

© Szlavkovits Rita

Annak ellenére, hogy Molnár Róbert, aki egyébként a Fidesszel akkor koalícióban kormányzó Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt 2002-ig, polgármesterként nem egyszer fordult szembe véleményével éppen a falvakat sújtó kormánydöntések miatt, az első ilyen reakciója az volt, amikor 2013-ban az önkormányzatok finanszírozásának átalakításakor Kübekháza mindösszesen 3480 forintot kapott a központi költségvetéséből a kötelező feladatokon felül, ezért egy testületi döntés után az összeget visszaküldték egy sárgacsekken a feladónak.

Azóta több hasonló megmozdulása volt Molnár Róbertnek, de úgy látja, hogy a falu testületében egy a fontos, a település működése. Ezért, bár van közöttük, fideszes, és baloldali, a döntéseket mindig együtt hozzák meg, többnyire különösebb viták nélkül. „Nagyon tartjuk magunkat ahhoz még a mostani körülmények között, hogy ne harapódzon el a köztünk levő pártpolitikai különbség, de ez a lakosokra is igaz” – ez utóbbira még példát is hoz a polgármester.

Molnár elmesélte, hogy egy helyi lakos örökösen szidalmazta őt a buszon, ez gyorsan el is jutott hozzá. Majd amikor elvették a szóban forgó család egyik tagjának a rokkantjáradékát, akkor azonnal hozzá fordultak, hogy segítsen megírni a fellebbezést. „Nagyon a nyelvem hegyén volt, hogy felhánytorgassam a szóbeszédet, de aztán gyorsan jött a gondolat, hogy arra tettem esküt, hogy mindenkit egyformán szolgáljak, így mindent bevetettem a sikerért” – idézi fel a néhány évvel ezelőtt történteket a polgármester, aki a hétvégén füvet is nyírt, amikor már elfogytak a közmunkások.

Alkalmazottakra nincs pénz

„Volt nyolcvan közmunkás is a faluban. Az nagyon jó, hogy sokan visszakerültek a piaci munkahelyekre” – mondja a polgármester, aki azt is bevezette néhány éve a faluban, hogy a jól dolgozó közmunkásokat kitüntették, hogy legalább a faluban megbecsülést kapjanak. „Most viszont már annyira elkoptak, hogy egy fűnyíró emberünk maradt, pedig több gépet is beszereztünk a közfoglalkoztatási programban, ezért én is beálltam füvet nyírni. Ennél is nagyobb baj lesz, ha tovább csökkentik a közfoglalkoztatásban alkalmazhatók számát, mert a 160 főre dolgozó konyhásaink helyett sem fogunk tudni felvenni senkit”- magyarázza Molnár, hogy nem az a baj, hogy elhelyezkednek a közmunkások, hanem az, hogy nincs pénze az önkormányzatoknak arra, hogy alkalmazottakkal pótolják a munkába álló közmunkásokat, akikre a legtöbb faluban programokat építettek, de a települési feladatokat is ellátták.

© Szlavkovits Rita

A Kübecker Manufaktúrát is a közmunkásokra alapozva indították el, most egyetlen közfoglalkoztatott dolgozik benne, a többiek a minimálbért kicsit meghaladó összegért dolgoznak, 160 ezer forintos fizetést tud kigazdálkodni hat embernek az a kis étterem, amit egy önkormányzati tulajdonú nonprofit kft üzemeltet, mostanra elérték a közel százmillió forintos forgalmat is.

„Tavaly még kaptunk támogatást a kormányhivatalon keresztünk, akkor fejlesztettünk. Az idén már önfenntartó a kft, árakat nem akarunk emelni, mert hosszú távra tervezünk, és elérhetők akarunk maradni a helyiek számára is. Sok tartalékunk így nem marad, de ha megnyílik a kishatár, akkor azzal is számolunk, hátha többen térnek be” – magyarázza Molnár.

Egyébként a vízibombázás idejére bezárt a kis étterem is, a vendégek nem akadtak ki, a verseny után hotdogot kaptak ajándékba azért, hogy türelmesen kivárták, amíg a manufaktúra dolgozói is háborúztak egyet csapatukkal.

„Igyekszünk, hogy itt ne fogyjon el a levegő”

Szeretetkampányt indítottak 2016-ban a kormány migráció ellenes óriásplakátjait ellensúlyozva, de maguk is csalogatták a faluba a beköltözőket, igaz, falusi CSOK nélkül. „Minden meghirdetett ház két héten belül elkel” – mondja Molnár Róbert, és azt is, hogy az 1700 lakosú településen 38 év az átlagéletkor. Ezért is, bár a megnövekedett költségek miatt újra beadták a bölcsődei TOP pályázatukat, megpróbálnak rástartolni az újabb keretre, amit erre a célra meghirdet a kormány, hátha ezúttal sikeresek lesznek. „Tizenkét férőhelyre lehet majd pályázni, nálunk az gyorsan be fog telni” – mondja a kübekházi polgármester, miközben megkeresi a vízibombázás, és sárdobálás helyszínén a cipőjét, ahol a gyerekek még vígan „csúszdáznak”a gumiszivárvány alatt, akiknek nem sok esélyük lett volna a nyaralásra, ha fillérekből nem hozzák helybe számukra a vakációt. Molnár rájuk néz, és miközben egyet-kettőt rájuk kiált, hogy szét ne durranjon a szivárvány, még hozzáteszi: „Muszáj egy helyet csinálnunk, ahol szabadon lehet levegőt venni mindenkinek”