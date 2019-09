"Senki nem tökéletes" – mondta a Wizz Air ügyvezetője az utasokat lehúzó partnercégről

Két ukrajnai és egy brüsszeli járat indításának bejelentésére hívott össze sajtótájékoztatót a Wizz Air, de szóba került a Malév GH feljelentése és a nyári járattörlések is.

Brüsszelbe, Harkovba és Lvivbe is új járatot indít a Wizz Air – jelentette be Stephen Jones, a Wizz Air Magyarország ügyvezető vezérigazgatója. Brüsszel központi repülőterére naponta fog repülni az új gép 2020 júniusától, de megmarad az eddigi, Charleroi-ba tartó járat is. A két ukrajnai járat pedig hetente kétszer fog felszállni, szintén jövő júniustól.

Megnövelik több más járat indulásainak számát is. Szentpétervárra 5 helyett 7, Tel-Avivba pedig 14 helyett 17 gép indul majd Budapestről. A kérdést, hogy melyek lesznek a járatok, amelyeket jövőre már nem indítanak el, kikerülte, csak annyit mondott, hogy folyamatosan figyelik a járatok kihasználtságát.

Nem meglepő, hogy ezen a sajtótájékoztatón is szóba kerültek a nyári nagy késések és járattörlések. Az ügyvezető vezérigazgató azt mondta minderről: nyáron egész Európában légiirányítási problémák voltak, de a Wizz Air így is csak a járatai 0,25 százalékát nem tudta rendesen üzemeltetni.

Egy kérdésre válaszolva Stephen Jones elmondta: amint a Wizz Air tudomására jutott, hogy a földi kiszolgálásért felelős Malév GH lehúzta az utasokat, azonnal léptek. Arra is, hogy a problémákról már 2018-ban írt a sajtó, mégis csak 2019 nyarán lépett a Wizz Air, csak annyit válaszolt: amikor lehetett, megtették a szükséges lépéseket.

Az Index írta meg, hogy a Malév Ground Handling a Wizz Air weboldalán szereplő összeg kétszeresét – 9900 forint helyett 20 ezret – számolta fel a repülőtéren a személyes utasfelvételért. Azt a Wizz Air is megerősítette, hogy magasabb árat kért a Malév GH.

Felelősséget vállalunk a partnerünk tetteiért

– mondta Stephen Jones. Bárki, aki úgy érzi, hogy érintett volt, jelentkezhet náluk, de a cég magától nem fogja megkeresni az érintett utasokat, mert nincsenek arról információik, hogy kik a potenciális áldozatok. Arra a kérdésre pedig, hogy miért bízik meg ez után a Wizz Air a Malév GH-ban, azt válaszolta:

Senki nem tökéletes.

A szerződés lehetőségeket teremt arra, hogy ezeket az ügyeket átbeszéljék, és remélik, hogy több hasonló probléma nem lesz – tette hozzá.

Ami a repülőgépeket illeti: a Wizz Airnek most 119 gépe van, de már megrendeltek 271 Airbus A321neo típusú repülőt. Az egy utasra jutó ökológiai lábnyomuk ezeknek a gépeknek a legkisebb most – nemcsak amiatt, mert 20 százalékkal alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztásuk az A320-asénál, és feleannyi nitrogén-dioxidot bocsátanak ki, hanem azért is, mert 239 ülést tudnak beléjük zsúfolni.