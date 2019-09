Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","shortLead":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","id":"20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd5f81-5402-4d2a-9042-fc7f04f40948","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:38","title":"Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása. Magyarországon tavaly óta egy másik kezelés is reményt adhat az SMA-s betegeknek, de egyelőre csak egyedi elbírálás esetén, kizárólag gyerekeknek finanszírozza az állam. A világon eközben újra fellángolt a vita: meddig mehetnek el a gyógyszergyártók a profit érdekében? ","shortLead":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak...","id":"20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea5506-6ea6-4ec1-b32e-701ddced32b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:30","title":"Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","shortLead":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","id":"20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6801254d-ac62-4e38-b173-94139b005aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:40","title":"Lehallgatókészüléket találtak a Porosenko ellen nyomozó iroda vezetőjének irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","shortLead":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","id":"20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c457-3706-4bfb-96a9-8d552ff5b650","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:05","title":"Az Arsenal nagyon akarja Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","shortLead":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","id":"20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2355e5-4491-4347-b405-2e06fdeac67d","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:18","title":"A Kúria is elkaszálta Karácsony Gergely kifogását, amit Gulyás Gergely mondatai miatt tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris Johnson miniszterelnök azon döntése, amellyel szeptember elején öt hétre felfüggesztette a törvényhozás munkáját. A sokadik pofon után lassan kezd bizonytalanná válni a kormányfő jövője is, az ellenzékiek jó része lemondatná a konzervatív politikust. ","shortLead":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris...","id":"20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30f59c8-063d-4043-a79e-76403b66a946","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:15","title":"Boris Johnson akkora pofont kapott, hogy beleremegett az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik a kárát.","shortLead":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik...","id":"20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf953-4a45-48b5-93d4-e3d613f77109","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:45","title":"Eddig 350-en jelezték, hogy félretankoltak a budapesti Shell-kúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]