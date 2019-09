Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","shortLead":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","id":"20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33201032-314f-4fe2-94f6-8063a094581c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:11","title":"Nem kell a Google-nek a világon mindenhol törölnie a felhasználók által kért keresési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","shortLead":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","id":"20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9224787-59f7-4987-856b-36687bdde592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:41","title":"Valódi időgép ez az eladásra kínált 37 esztendős Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél nagyobb kapacitású és modernebb hajókat szereznének be.","shortLead":"Az eddigieknél nagyobb kapacitású és modernebb hajókat szereznének be.","id":"20190925_Uj_hajokat_venne_a_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467b3ad9-7539-4a7d-ae3c-2f9dfa8e588c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Uj_hajokat_venne_a_BKV","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:58","title":"Új hajókat venne a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 800 ezren váltottak jegyet a filmre.","shortLead":"Több mint 800 ezren váltottak jegyet a filmre.","id":"20190925_A_Bosszuallok_Vegjatek_tarolt_a_magyar_mozikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c533b2-6664-4082-8698-fe9ff84783e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_A_Bosszuallok_Vegjatek_tarolt_a_magyar_mozikban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:09","title":"A Bosszúállók: Végjáték tarolt a magyar mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes híreknek megfelelően a Xiaomi kedden bejelentette új, 5G-s telefonját, amely a szó szoros értelmében kitűnik az okostelefonok közül. Az eszköz ugyanis olyan, mintha kizárólag képernyő lenne. Itt a Mi MIX Alpha.","shortLead":"Az előzetes híreknek megfelelően a Xiaomi kedden bejelentette új, 5G-s telefonját, amely a szó szoros értelmében...","id":"20190924_xiaomi_mi_mix_alpha_kepernyo_oldalso_waterfall_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61485df-572b-465c-93d6-98987da28ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_xiaomi_mi_mix_alpha_kepernyo_oldalso_waterfall_5g","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:03","title":"Hihetetlenül izgalmas a Xiaomi új telefonja: itt a csupaképernyős Mi Mix Alpha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","shortLead":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","id":"20190925_Aston_Martin_DBX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541fca64-da87-4d1a-a2bc-a1d59d72d83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Aston_Martin_DBX","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:51","title":"550 lóerővel üvölt majd az első Aston Martin szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","shortLead":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","id":"20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfce630b-9012-48c0-9109-cc7ac512d3b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:34","title":"Vádat emeltek a Volkswagen két vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]