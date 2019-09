A Parmigiano Reggiano és a Grana Padano eredetvédelemmel rendelkező sajtok több mint fele már hamisítvány – közölte a legnagyobb olasz agrárszövetség. A Coldiretti a Bolognában rendezett parmezánnap alkalmából osztotta meg a rossz hírt, amelyet tovább súlyosbít, hogy a hamis – vagyis az Emilia Romagna régión kívül készült, a minőségi kritériumoknak nem megfelelő – érlelt sajtok fő piaca olyan fejlett országokban van, ahol sok pénzt is hajlandóak lennének megfizetni az eredetiért. Ilyen az Egyesült Államok, Ausztrália, de Dél-Amerikában és Európában is egyre több hamisítvány kerül piacra.

A bolognai rendezvényen nem csak vizsgálatai eredményét mutatta be a szövetség, de elrettentésül a legrosszabb álparmezánokból is kiállítást rendeztek, amely a „Parmezán ellenségeinek galériája” címet kapta. A szervezet elnöke, Ettore Prandini szerint a parmezán népszerűsége is hozzájárult ahhoz, hogy a hamis olasz élelmiszerek forgalma világszerte 70 százalékkal nőtt egy évtized alatt, és már meghaladja a 100 milliárd eurót.

A hamis parmezán leginkább az Egyesült Államokban készül, évente 204 ezer tonna. Ennél is elkeserítőbb azonban, hogy az országban kapható minőségi olasz sajtoknak mindössze 1 százaléka származik Itáliából. A Coldiretti amiatt is aggódik, hogy ha elmérgesedik a kereskedelmi háború az EU és az USA között, tovább csökkenhet ez a mennyiség. Néhány évvel ezelőtt még arról esett szó, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodás ezt a helyzetet is rendezheti, ám ettől már messze vagyunk. Igaz, Kanadával sikerült egy ilyen megállapodást tető alá hoznia az EU-nak, ám ennek ellenére a kanadai „parmezán” gyártása is 13 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a sajt exportja 32 százalékkal esett vissza – derül ki a szövetség felméréséből.

Európában sem jó a helyzet: itt hasonló név alatt forgalmaznak silány hamisítványokat, a fogyasztók pedig sosem tudják meg, hogy ezek főleg Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból, vagy a balti államokból származnak – állítja a Coldiretti.