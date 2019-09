Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Ausztriában.","shortLead":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon...","id":"20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a2a14-0a00-47a6-be83-88cd485f7a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:10","title":"Az Osztrák Néppárt fölényes győzelmet aratott az előrehozott választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is kíváncsiak az amerikai törvényhozók - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap egy televíziós műsorban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is...","id":"20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04120c-7b4e-4dbc-bab1-b0d37984fc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:52","title":"Szélesedik Trump botránya, a törvényhozók a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet is megelőzve.","shortLead":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet...","id":"201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471749ef-0dff-46cb-bdbb-617b84a66e13","keywords":null,"link":"/360/201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:30","title":"Az ezüstváros, amely olyan szép, hogy Csontváry is megfestésre méltónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","shortLead":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","id":"20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74ea678-8c0a-4e9d-bff2-287bd827ce35","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:38","title":"Több száz magyar színész mondja el Az ember tragédiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

