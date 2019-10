Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de a képviselők nem lettek sokkal okosabbak. ","shortLead":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de...","id":"20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f46fd9-f607-4fdd-aa99-ea20378d803e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:54","title":"\"A közmédia betartja a törvényeket\" – ezt válaszolta az MTVA-vezér ellenzéki politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia a szakmáját.","shortLead":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia...","id":"201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b22dd9-8066-4cae-8a39-f12c4815500d","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Morbid humorral is lehet beszélni a Titanic végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol újra megmagyarázta rendszere lényegét és közölte, ha kell, az olasz államhatár egy részének védelmét is átvesszük, ha kell. ","shortLead":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök...","id":"20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042c8968-1a50-48df-90cc-51f2705b9782","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"Orbán Viktor az ellenzékről: Nem a csatabárdot, egymást ásnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég kaucióbiztosítás helyett választotta a készpénzletétet. ","shortLead":"A cég kaucióbiztosítás helyett választotta a készpénzletétet. ","id":"20191001_Keszpenzletetbe_tette_at_a_vagyoni_biztositekat_a_Neckermann_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119fec7c-30bd-450b-80e9-7eab619cbccc","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Keszpenzletetbe_tette_at_a_vagyoni_biztositekat_a_Neckermann_Magyarorszag","timestamp":"2019. október. 01. 07:09","title":"Készpénzletétbe tette át a vagyoni biztosítékát a Neckermann Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","shortLead":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","id":"20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9173293f-2ef0-478f-b7ef-5f19a4dc7f23","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","timestamp":"2019. október. 01. 06:42","title":"A perui elnök feloszlatta a parlamentet, az ellenzék nem engedelmeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]