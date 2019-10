Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent kishumoreszkjeiből állt össze.","shortLead":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent...","id":"201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cea486-2df6-48f6-914d-119b15c14bb7","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","timestamp":"2019. október. 01. 10:01","title":"Vitriolos posztokból is születhet szépirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják a terrorszervezet elleni dróntámadásokat.","shortLead":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják...","id":"20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec19b43-0468-463f-bf93-d044cd5a1736","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:44","title":"Két robbantás is volt Szomáliában, amerikaiak is a célpontok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz...","id":"20190929_Az_oroszorszagi_F1futamot_is_Hamilton_nyerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cf771-9f37-4764-9f1e-36f76af73c97","keywords":null,"link":"/sport/20190929_Az_oroszorszagi_F1futamot_is_Hamilton_nyerte","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:25","title":"Az oroszországi F1-futamot is Hamilton nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hajlandónak tűnik teljesíteni Donald Trump azon kérését, hogy nyissák meg újra a demokrata párti amerikai elnökjelölt, Joe Biden fiának ukrajnai üzleti tevékenységét vizsgáló eljárást. Ukrajna nemzetközi helyzete is meginoghat.

","shortLead":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő...","id":"20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f145e7-2ea1-4f39-9b5b-b3f9cf10f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:05","title":"Nagyon rosszkor jött Zelenszkijnek és Ukrajnának a Trump-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","shortLead":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","id":"20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05069685-488f-49cb-b7cc-e3aa0cdc0e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:54","title":"Fejbe lőttek egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","shortLead":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","id":"20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44ba7e5-3d43-449e-bd9b-ed5a46c01572","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:30","title":"Új tulajdonoshoz kerülhet a magyar Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami hozzájárult ahhoz, hogy a teljes kiskereskedelmi eladásnövekedés 6 százalék volt.","shortLead":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami...","id":"20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c42b5f-751c-4b76-a108-aea868b1ef5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:45","title":"Megugrott az IKEA online-forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]