Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte a klímaváltozást. A többség egyúttal azonnali cselekvést akar a felmelegedés és annak káros következményeinek a megállítására.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte...","id":"20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df26542-3665-4f71-8a6b-2e35408bf14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:42","title":"Felébredtek az amerikaiak: a klímaváltozás probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt a Brexitben, és csak saját politikai karrierje érdekében támogatta az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt...","id":"20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe41ab-0fd1-4daa-9c41-1bc32c4319cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:00","title":"Cameron szerint Johnson nem hitt a Brexitben, csak karrierje érdekében támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","shortLead":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","id":"20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6761b91-18aa-4802-92c8-c79bc17fb86c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:21","title":"Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Tápióságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","shortLead":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","id":"20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39716a-4118-4806-8699-484581316b6d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:58","title":"Megszünteti színitanodáját Gór Nagy Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után - jelentette be az amerikai energiaügyi minisztérium egyik illetékese.



","shortLead":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi...","id":"20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af28286-2eb0-4da2-9531-fb8db736b1cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:20","title":"Washington kész megnyitni olajtartalékát a szaúdi Aramcót ért támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, az újabban sokat ígérő kutatások tárgya.","shortLead":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája...","id":"201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05c4bff-e839-48ef-9bd2-1e996179c8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:03","title":"Most már tényleg chipet ültetnének az agyunkba – ki jöhet ki jól belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]