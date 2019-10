Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének aktualizált kiadásából már az is kiderül, hogy miként lehet felismerni a deepfake technológiával készített hamis videókat, vagy mire kell vigyáznia a fiatalok körében egyre népszerűbb TikTok közösségi szolgáltatás használatakor, de még abban is segítséget nyújt, hogyan kell megóvni digitális eszközeinket, ha azokat otthonunktól távol, például szállodában vagy étteremben használjuk.","shortLead":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének...","id":"20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05966a4f-c47a-4f01-8090-743ee12c47e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:03","title":"Ingyen letöltheti azt a 154 oldalas könyvet, ami netezés közben nagy hasznára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","shortLead":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","id":"20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db23543a-a588-4481-ad3d-34e77ea6b9e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"A nap fotója: markológép segített a szülő nőt szállító mentőautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden kezdődött tüntetéseknek. Egy embert elütött egy civil autó.\r

