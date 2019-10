Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést a lakások iránti igény ugrásszerű megugrása és az akut munkaerőhiány is segíti.","shortLead":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést...","id":"20191002_360Komuves_elemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742f51bb-83ad-44d0-b591-686144678e1a","keywords":null,"link":"/360/20191002_360Komuves_elemen","timestamp":"2019. október. 02. 09:06","title":"Hódítanak az építőipari robotok, és nem veszik el senki munkáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","shortLead":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","id":"20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c196f9-5eb7-47c9-b455-561ca622adbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","timestamp":"2019. október. 01. 17:38","title":"Fenyegető hívásokat kapott a keszthelyi ellenzéki szervezet elnöke egy Facebook-posztja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","shortLead":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","id":"20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e1a369-ab4c-4f24-8c19-1a3e083c112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","timestamp":"2019. október. 01. 11:21","title":"Furcsa, de ilyen is van: a BMW hívja szervizbe a Toyota új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál jobb hotelbefektetés is. Ráadásul a piacot uraló két wellnesslánc, Európa legnagyobb gyógyszállócsoportja, a nemrég a Danubius-resortokat is márkaneve alá vonó Ensana, valamint a Mészáros-érdekeltségben levő Hunguest hotelek mellé nagyüzemben már csak egy különleges, Magyarországon még sosem látott termékkel lenne érdemes beszállni. A gond csak az, hogy a magyarok inkább pancsolni szeretnek, nem fizetnek külön szolgáltatásokért.","shortLead":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál...","id":"20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425cbf8-45c1-4ac0-a0b6-ca988f424a79","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","timestamp":"2019. október. 02. 06:30","title":"A magyaroknak máig a pancsolás a wellbeing - ettől szenved a magyar gyógyturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookét már lekörözi, a Telegramétól viszont még elmarad a WhatsApp új funkciója, amit egyelőre még senki sem használhat.","shortLead":"A Facebookét már lekörözi, a Telegramétól viszont még elmarad a WhatsApp új funkciója, amit egyelőre még senki sem...","id":"20191001_whatsapp_beta_android_uzenet_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d98011-9c4c-46b1-b5d4-08996aef0796","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_whatsapp_beta_android_uzenet_torlese","timestamp":"2019. október. 01. 19:03","title":"Új funció készül a WhatsApphoz, biztonságosabb lesz tőle a csevegés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]