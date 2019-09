Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A reflektorokkal van gond.","shortLead":"A reflektorokkal van gond.","id":"20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564c928-74e1-41ba-b3be-01b8a6ef88ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:10","title":"Több száz Maseratit hívtak vissza Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem érte, őt nyilvánosan támogatásukról biztosították ismerősei. ","shortLead":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem...","id":"20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a925334-c5ec-4382-8cd3-e61216dae561","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:47","title":"Felháborítónak és károsnak tartja a diákját zaklató volt tanár vallomását a Patent Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","id":"20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91b282d-86a2-4046-ac77-b24f28f9cfad","keywords":null,"link":"/360/20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"Hiánypótló adatbázis alapján lehet iskolapélda Hódmezővásárhely a korrupciós kockázatokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","id":"20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb08c25-e8fe-48bd-ab77-f744cfe714c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:08","title":"Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eb0b35-8903-46aa-9742-14841178f9e6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elvándorlás ma Magyarországon tény, az aggasztó társadalmi problémák egyike, amiről sok szó esik. Mértéke jelentősnek tűnik – bár nagysága bizonytalanul mérhető – erősödése azonban 2010–2011 óta jól érzékelhető. Hogyan néz ki mindez a munkaerőpiac szempontjából Magyarországon és más országokban – és mekkora gondot is jelent? \r

","shortLead":"Az elvándorlás ma Magyarországon tény, az aggasztó társadalmi problémák egyike, amiről sok szó esik. Mértéke...","id":"HVG_Konferencia_20190925_Elvandorlas_munkaerohiany_es_a_visszateres_remenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9eb0b35-8903-46aa-9742-14841178f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3716cc8d-ef5d-40fa-8b06-fe5cffff56c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190925_Elvandorlas_munkaerohiany_es_a_visszateres_remenye","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:30","title":"Elvándorlás, munkaerőhiány és a visszatérés reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","id":"20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae605ee-acff-4e2b-9596-8462c3668caa","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:53","title":"Felmentették a férfit, aki a gyilkosság után egy hónapig együtt élt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]