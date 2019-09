Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","id":"20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb08c25-e8fe-48bd-ab77-f744cfe714c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:08","title":"Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","shortLead":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","id":"20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e59b03-7392-45c7-88c9-02ca3ff43d31","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:36","title":"Jönnek a gendersemleges Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet ára nem publikus, de egyesek szerint az 1 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet...","id":"20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47375988-3ee6-4aae-8238-6a5549b6c58b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:03","title":"Már csak egy lépés választhatja el a Facebookot attól, hogy olvasson a gondolatainkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","shortLead":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","id":"20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7eb405-56f2-452e-b83b-3423376a3fed","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:28","title":"28 jelöltnek csak települési lakcíme van az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","id":"20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a415e0e-ee31-4c67-89e2-1b16f107d3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:34","title":"Kásler a nyelvtanfolyamokról: a magyar sportsikerek megismertetése is cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","shortLead":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","id":"20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bc4cd0-cd33-40ae-b3b9-4b860b9cc0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:16","title":"A bajai önkormányzati lapnál állítják, ők nem hamisítottak fényképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6e7d0-d3c1-4bb0-96cc-c2f2a9e094ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:21","title":"Itt a győri Audi Q3 legerősebb változata, a 400 lóerős RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]